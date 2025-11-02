Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, 2 noiembrie, că nu va fi prezent luni în Parlament, unde fusese chemat de AUR şi PSD la „Ora prim-ministrului”.

Cu toate acestea, șeful Guvernului a subliniat că Parlamentul reprezintă o instituţie esenţială a democraţiei, care trebuie tratată cu respect, iar o dezbatere serioasă pe teme de interes public va face bine României.

„Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”, a transmis Ilie Bolojan.

Așadar, Ilie Bolojan nu va participa luni, 3 noiembrie, la dezbaterile din Parlament, programate pentru ora 16:00, unde fusese invitat de grupurile parlamentare PSD şi AUR în cadrul „Orei Premierului”.

Executivul a precizat însă că agenda de luni a premierului este complet ocupată, fiind dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall şi discuţiilor privind Programul SAFE, considerate prioritare pentru economia şi capacităţile de apărare ale ţării.

Guvernul a transmis că, pentru a asigura o participare ulterioară, premierul va solicita Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea „Orei Premierului” într-o altă zi, care să permită armonizarea agendelor instituţionale.

AUR îl invitase pe Ilie Bolojan la o dezbatere despre pregătirea ţării pentru iarna 2025-2026 şi situaţia bugetară, iar PSD propusese o discuţie privind posibila retragere a trupelor americane din România şi implicaţiile asupra securităţii naţionale.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitaţia grupurilor parlamentare PSD şi AUR la «Ora Premierului» din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României. (…) Cu asigurarea întregii sale disponibilităţi, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea «Orei Premierului» pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, se arată în comunicatul oficial al Guvernului.

Grupul parlamentar AUR îl invitase pe Ilie Bolojan la o dezbatere cu tema „Situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026, în contextual scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 şi a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026”.

Cât despre grupul parlamentar al PSD, acesta viza o dezbatere cu tema „Retragerea trupelor americane din România – lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.