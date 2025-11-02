Sondajul CURS arată că românii sunt profund împărțiți în ceea ce privește dosarul fostului candidat la președinție. La întrebarea dacă există dovezi suficiente pentru acuzațiile de atentat asupra ordinii constituționale, 22% dintre respondenți au spus că da, 37% consideră că dovezile sunt insuficiente, iar alți 37% au declarat că nu au suficiente informații pentru a se pronunța.

Rezultatele indică un grad ridicat de confuzie și prudență în formarea opiniilor publice, semn că o mare parte a populației evită să tragă concluzii definitive până la finalizarea procedurilor judiciare.

Tribunalul București a decis recent menținerea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, respingând contestația depusă de avocații săi. Hotărârea, definitivă, prelungește restricțiile impuse cu încă 60 de zile.

Georgescu este acuzat de șase infracțiuni grave, printre care complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, promovarea ideologiilor fasciste și constituirea unui grup cu caracter extremist.

În privința preferințelor electorale, sondajul CURS arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 35% dintre respondenți ar vota cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR), 24% cu Partidul Social Democrat (PSD), 15% cu Partidul Național Liberal (PNL), 10% cu Uniunea Salvați România (USR) și 7% cu Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Formațiunea POT a înregistrat o creștere ușoară față de cercetarea anterioară, consolidându-și poziția în rândul electoratului tânăr și al votanților neafiliați politic. UDMR și SOS România sunt cotate la câte 4%, iar alte formațiuni însumează 1%.

Potrivit raportului CURS, competiția politică rămâne stabilă între principalele partide, însă se observă o ascensiune a noilor formațiuni care atrag electoratul indecis.

Sondajul a mai evaluat și percepțiile privind o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan. Aproximativ 49% dintre respondenți s-au declarat favorabili acestei idei, 41% s-au opus, iar 10% nu au avut o opinie.

Din total, 22% susțin puternic suspendarea, iar 27% o susțin într-o oarecare măsură. În opoziție, 22% se opun într-o oarecare măsură, iar 19% resping ferm acest demers. CURS a subliniat că subiectul provoacă o polarizare semnificativă.

„Mai exact, 22% declară că susțin puternic suspendarea, 27% o susțin într-o oarecare măsură, 22% se opun într-o oarecare măsură, iar 19% se opun puternic. Datele arată că subiectul generează o polarizare semnificativă a electoratului, cu o uşoară predominanţă a celor favorabili demersului”, precizează casa de sondare.

Rezultatele arată că electoratul AUR și POT se regăsește preponderent în tabăra prosuspendare, în timp ce susținătorii PNL și PSD sunt mai divizați, reflectând o scenă politică tensionată și o competiție tot mai complexă între marile formațiuni.

CURS apreciază că scena politică din toamna anului 2025 este dominată de AUR și PSD, în timp ce PNL și USR se mențin la niveluri constante, dar sub pragul unei competiții directe pentru primul loc.

Dezbaterea privind suspendarea președintelui accentuează diviziunile din societate și întărește linia de separație între opoziție și coaliția de guvernare.

Cercetarea CURS a fost realizată pe un eșantion de 1.036 de respondenți adulți, prin interviuri față în față, la domiciliu. Eșantionul a fost probabilist, multistadial și stratificat, cu o marjă de eroare de ±3% la un nivel de încredere de 95%.