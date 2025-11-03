În videoclipul publicat duminică, 2 noiembrie, Călin Georgescu afirmă că s-a săturat de tentativele unor formațiuni de a se asocia cu numele său. El le transmite românilor că nu a autorizat niciun partid, nou sau vechi, să vorbească în numele său și că oricine pretinde acest lucru „alege minciuna”.

El susține că nu urmărește o carieră politică și că misiunea sa este una spirituală, nu electorală. „Slujesc cu capul sus poporul român, un popor creștin”, spune Georgescu, adăugând că își ghidează acțiunile după „învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos”.

Georgescu subliniază că își menține independența față de orice partid și că își va continua misiunea „pentru prosperitatea și demnitatea poporului român”.

„Atenție, nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face, alege minciuna. Nu sunt un om politic, ci un om al credinței. Sunt, și voi rămâne, pentru poporul român, cu poporul român, pentru prosperitatea și demnitatea lui. Slujesc cu capul sus poporul român, un popor creștin, urmând învățăturile Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, modelul nostru desăvârșit de viață și demnitate”, a declarat Călin Georgescu în mesajul său, făcând referire, fără să le pronunțe numele, la AUR și POT, formațiunile conduse de George Simion și Anamaria Gavrilă.

În același mesaj, Georgescu a făcut o aluzie la politica externă a României, lăudând „atitudinea demnă de urmat a conducerii Statelor Unite ale Americii”, aflată, în opinia sa, în contrast cu direcția actuală a guvernului de la București.

El afirmă că „nu poate exista politică adevărată fără credință” și că democrația este imposibilă în absența spiritualității. Georgescu susține că preferă adevărul spus direct, fără ambalaje diplomatice sau formulări „în spiritul corectitudinii politice”.