Gigi Becali consideră că alegerea lui Călin Georgescu de a nu sprijini niciun candidat pentru Primăria Capitalei, inclusiv pe jurnalista Anca Alexandrescu, arată că suveranistul rămâne independent, neinfluențat și lipsit de interese politice.

Becali a adăugat că Georgescu se comportă ca un patriot, dar ar trebui să renunțe la „vrăjitorii și magii” și să vorbească simplu și adevărat.

”Pentru faptul că Georgescu nu susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei sunt fericit. El demonstrează că crede ceea ce zice, că nu e manipulat si nu are interese politice. Demonstrează că este patriot, dar să termine cu vrăjitoriile și magiile. El trebuie să vorbească simplu si adevarat. Când spune lupii nu se vând, el se considera lup, însă lupii sunt demoni, adică el este demon. Noi trebuie sa luam radacina dupa Hristos. Este clară treaba că nu este o unealtă. Adică ceea ce spune, crede, doar ca exagerează în anumite momente. Când o să mă întâlnesc cu el, o să-l învăț să nu mai greseasca”, spune patronul FCSB.

Despre Anca Alexandrescu, Becali a spus că decizia lui Georgescu ar putea să o fi surprins, însă nu crede că va câștiga. El a precizat că nu vrea să vorbească urât despre ea, recunoscând că și ea a fost atrasă de putere și a acționat uneori nepotrivit.

”Nu știu dacă decizia lui a năucit-o pe Anca Alexandrescu pentru că nu cred că va câștiga. Eu nu vreau să vorbesc urât despre Anca, este si ea femeie, a fost si ea atrasa de un miraj al puterii si a facut niste lucruri nedemne de o femeie. Își va reveni la un moment dat”, arată acesta.

Totuși, a subliniat că ambiția ei oarbă o face să creadă că poate conduce pe toți și că prima „lovitură” va fi acum, când va obține un scor mic, iar ea va da vina pe Georgescu.

Gigi Becali a explicat că, deși se simte probabil trădată, ea nu se va răzbuna pe Georgescu, deoarece considera relația lor apropiată, dar realitatea este că nu i-a fost promis nimic.