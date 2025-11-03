Victor Ponta a subliniat că Georgescu rămâne consecvent principiilor și ideilor sale, indiferent dacă acestea sunt considerate bune sau rele, spre deosebire de politicienii aflați la putere care își schimbă convingerile frecvent.

În opinia fostului premier, Călin Georgescu a decis să se delimiteze de mediul politic și mediatic actual, pe care Ponta îl descrie ca fiind parazitar și interesat doar de beneficii proprii. El a afirmat că Georgescu nu mai acceptă să fie folosit, parazitat sau „sorbit” de ceea ce a numit „vampirii și lipitorile politice și mediatice”.

Ponta a acuzat aceste persoane și instituții că l-au folosit pe Georgescu în scopuri electorale sau de imagine, l-au invitat în emisiuni doar pentru audiență, s-au fotografiat cu el pentru a transfera capital politic și i-au exploatat notorietatea publică.

„Călin Georgescu rămâne consecvent principiilor și ideilor sale; bune sau rele, nu le schimbă „ca pe șosete”, așa cum fac majoritatea politicienilor aflați acum la putere”, a explicat Victor Ponta pe Facebook.

Fostul premier a subliniat că, prin această decizie, Călin Georgescu a pus capăt unei perioade în care a fost manipulat și exploatat de mediul politic și mediatic. El a considerat că momentul actual reprezintă o reacție necesară și fermă împotriva acestor „vampiri politici” și a „lipitorilor mediatice”.

„Călin Georgescu, în sfârșit, nu mai acceptă să fie folosit, parazitat sau „sorbit” de vampirii și lipitorile politice și mediatice — aceia care l-au „bocit” cu lacrimi de crocodil, l-au invitat la emisiuni doar pentru audiență înșelătoare, s-au fotografiat cu el doar ca să transfere voturi, i-au pus „poza în fereastră” ca să-i fure „pensiunea”, l-au negociat și vândut de atâtea ori! Era momentul ca acești vampiri politici și lipitorile lor mediatice să mai primească, în sfârșit, una peste ochi!”, a mai scris Ponta.

În același timp, Călin Georgescu a explicat public motivele pentru care a ales să boicoteze alegerile pentru Primăria Capitalei. El a afirmat că nu susține niciun candidat și nu recunoaște legitimitatea actualului proces electoral. Georgescu a declarat că nu refuză ideea de alegeri, însă nu poate crede în cele actuale, considerând că adevărata democrație va reveni doar în momentul în care vor exista alegeri libere peste tot, nu doar la București.

„Nu refuz, dar nu pot crede în aceste alegeri. Când democrația se va întoarce, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București”, transmis Georgescu pe Facebook.

