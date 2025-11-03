Sorin Grindeanu a precizat că nu l-a invitat pe Liviu Dragnea, care, potrivit declarațiilor sale, are anumite restricții de participare.

”Nu. E dreptul meu să-i fac sau să nu îi fac invitaţie”, a spus preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, întrebat dacă îl va invita pe preşedintele Nicuşor Dan la Congresul PSD.

Grindeanu a mai spus că a contactat și alți foști președinți ai PSD pentru a-i invita la eveniment, precizând că Viorica Dăncilă i-a transmis că va fi plecată în acea perioadă, în timp ce Victor Ponta și-a confirmat participarea. În privința lui Liviu Dragnea, Grindeanu a menționat că nu îl va invita.

”E dreptul meu să-i invit sau nu pe foştii preşedinţi. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declaraţiile pe care le-am văzut, date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricţii de a participa”, a arătat Grindeanu.

Vineri, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că intenționează să invite foștii președinți ai partidului la Congres. El a precizat că a discutat cu Adrian Năstase și Mircea Geoană, iar Năstase i-a confirmat participarea.

”Dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a remarcat că, la nivel central, singurul fost președinte PSD care mai este membru activ al partidului este Marcel Ciolacu, în timp ce ceilalți foști lideri, precum Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta, Viorica Dăncilă sau Liviu Dragnea, nu mai fac parte din partid.

Liderul PSD a subliniat că, pentru a construi un viitor solid, PSD trebuie să revină la colaborarea cu toți cei care au contribuit la dezvoltarea partidului, indiferent de modul în care au făcut-o. Grindeanu a precizat că a discutat cu Năstase și Geoană, iar Năstase i-a confirmat participarea la Congres, considerând aceasta ca un punct de pornire.