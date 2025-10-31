Grindeanu a precizat că a discutat cu foștii președinți și i-a invitat la Congresul PSD, menționând că Adrian Năstase și-a confirmat participarea, iar Mircea Geoană a fost de asemenea invitat.

„Eu nu vă ascund că în ’96 când ne-am înscris, și eu și Silviu (nr Hurduzeu), ne plăcea foarte mult ce făceau Ion Iliescu și Adrian Năstase. Eu am vorbit și țin legătura cu Adrian Năstase, țin cont de propunerile pe care le face, fiindcă vrea binele PSD-ului. Și nu am de ce să nu țin cont și eu și colegii mei de ceea ce încearcă sfătuiască oameni care vor binele PSD-ului”, a mai spus Grindeanu.

Liderul interimar al partidului afirmă că era necesară o competiție la Congresul PSD și a menționat că a purtat discuții și cu Titus Corlățean.

„Să știți că mi-aș fi dorit să existe competiție la Congres și până la urmă era clar că va fi competiție cu colegul și prietenul meu Titus Corlățean. Eu mi-am văzut de culoarul meu, mi-am construit echipa și am mers mai departe. Ar fi fost bună și mai bună o competiție în PSD. Faptul că este o singură moțiune are și o cauză: lumea își dorește să se readune în PSD, să nu se mai împartă PSD. Eu îl aștept pe Titus să redevină activ, am și avut o discuție cu el. Eu sunt optimist în acest sens”, a mai explicat Grindeanu.

El consideră că prezența unei singure moțiuni în PSD se datorează faptului că în partid nu mai sunt dorite conflicte interne, care ar putea diminua forța formațiunii politice.

„Lumea, indiferent de cine candidează ca preşedinte – fiindcă eu candidez împreună cu toţi ceilalţi, nu e separat acest lucru, lumea îşi doreşte să se readune în PSD, să nu mai existe conflicte interne, să nu mai existe lucruri care ar putea slăbi, în aceste vremuri, PSD. Poate asta ar putea fi o explicaţie”, a menţionat Grindeanu.

El a subliniat că, alături de echipa de conducere pe care o propune la Congresul PSD, a simțit că membrii partidului se mobilizează, dorind „să tureze motoarele” și să realizeze „lucruri bune pentru români”.

Sorin Grindeanu a adăugat că echipa sa este una tânără, alcătuită din persoane care au performat în funcțiile politice sau administrative pe care le-au ocupat, menționând că aproape toți membrii conducerii propuse sunt mai tineri decât el.