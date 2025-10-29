Victor Ponta atrage atenția asupra comportamentului politicianului, menționând exemple precum schimbarea pozițiilor publice sau contradicțiile între declarații și acțiuni, și sugerează că astfel de practici păcălesc constant publicul.

El se întreabă ce efecte ar putea avea postările critice ale Oanei Gheorghiu la adresa președintelui american Donald Trump asupra imaginii României în SUA și dacă ar putea da impresia că țara este condusă de persoane ostile Statelor Unite.

„În România, pentru propagandiști, propriile vorbe nu contează. Și ce dacă ai măscărit Catedrala, iar apoi te duci și stai în primul rând? Ce contează dacă l-ai înjurat pe Trump și pe echipa lui, iar apoi leșini de plăcere când prinzi o poză cu un apropiat al lui Trump? Ce contează dacă spui că nu mărești TVA-ul și taxele, dar le mărești în fiecare zi? Ce contează dacă spui că te lupți cu „PSD – ciuma roșie”, dar apoi te pupi la fiecare ședință de Guvern? Important este că le merge tot timpul!

PROPAGANDA „dresorilor de foci” nu pune preț pe cuvinte — ele sunt doar un instrument pe care îl folosesc, de 25 de ani, ca să păcălească aceiași oameni, să voteze în același fel, din frustrare și ură, fără să înțeleagă că sunt manipulați mereu împotriva propriei țări și a propriilor interese.

Dar ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ceea ce a scris doamna propusă ca Vicepremier al României despre președintele Trump? Ce ne facem dacă asta dă impresia partenerului american că România este o țară condusă de oamenii lui Soros, care de fapt urăsc din inimă tot ceea ce reprezintă astăzi SUA?”, a scris Victor Ponta pe Facebook.