Victor Ponta atrage atenția asupra comportamentului politicianului, menționând exemple precum schimbarea pozițiilor publice sau contradicțiile între declarații și acțiuni, și sugerează că astfel de practici păcălesc constant publicul.
Victor Ponta critică aspru nominalizarea Oanei Gheorghiu
El se întreabă ce efecte ar putea avea postările critice ale Oanei Gheorghiu la adresa președintelui american Donald Trump asupra imaginii României în SUA și dacă ar putea da impresia că țara este condusă de persoane ostile Statelor Unite.
„În România, pentru propagandiști, propriile vorbe nu contează. Și ce dacă ai măscărit Catedrala, iar apoi te duci și stai în primul rând? Ce contează dacă l-ai înjurat pe Trump și pe echipa lui, iar apoi leșini de plăcere când prinzi o poză cu un apropiat al lui Trump? Ce contează dacă spui că nu mărești TVA-ul și taxele, dar le mărești în fiecare zi? Ce contează dacă spui că te lupți cu „PSD – ciuma roșie”, dar apoi te pupi la fiecare ședință de Guvern? Important este că le merge tot timpul!
PROPAGANDA „dresorilor de foci” nu pune preț pe cuvinte — ele sunt doar un instrument pe care îl folosesc, de 25 de ani, ca să păcălească aceiași oameni, să voteze în același fel, din frustrare și ură, fără să înțeleagă că sunt manipulați mereu împotriva propriei țări și a propriilor interese.
Dar ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ceea ce a scris doamna propusă ca Vicepremier al României despre președintele Trump? Ce ne facem dacă asta dă impresia partenerului american că România este o țară condusă de oamenii lui Soros, care de fapt urăsc din inimă tot ceea ce reprezintă astăzi SUA?”, a scris Victor Ponta pe Facebook.
Fostul premier se întreabă dacă Bolojan a cerut o evaluare înainte de nominalizare
De asemenea, fostul premier ridică întrebări legate de implicarea serviciilor și a instituțiilor de stat în analizarea propunerii, menționând dacă premierul Bolojan a cerut o evaluare înainte de nominalizare și dacă președintele României deține această analiză pentru a lua o decizie în interesul țării. Ponta subliniază că răspunsurile la aceste întrebări vor deveni clare în câteva zile, pe măsură ce procesul de nominalizare avansează.
„Sunt consecințe sau nu? Serviciilor din România li s-a cerut o analiză de către premierul Bolojan înainte de a face propunerea? Președintele Dan are pe masa sa această analiză? Va decide în interesul României sau doar în interesul și orgoliul „propagandei”? O să ne lămurim în câteva zile”, a conchis Ponta.