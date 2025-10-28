Guvernul a transmis într-un comunicat oficial că premierul Ilie Bolojan a înaintat Administrației Prezidențiale propunerea pentru numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

Documentul menționează că șeful Executivului i-a mulțumit acesteia „pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”.

Executivul a subliniat că decizia are la bază experiența și rezultatele concrete obținute de Gheorghiu în proiecte de interes public.

Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor, se arată în comunicat.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Din 2010, alături de Carmen Uscatu, a fondat asociația „Dăruiește Viață”, care a devenit unul dintre cele mai respectate ONG-uri din România.

Gheorghiu a coordonat campanii de strângere de fonduri care au adus peste 100 de milioane de euro din donații și sponsorizări private, implicând peste jumătate de milion de donatori individuali și peste 10.000 de companii.

Cea mai importantă realizare a sa este construirea Spitalului pentru Copii cu Cancer și alte boli grave de la Marie Curie — un proiect unic în România, ridicat de la zero din fonduri exclusiv private.

Spitalul are o suprafață de 12.000 de metri pătrați, nouă etaje și peste 140 de paturi destinate copiilor diagnosticați cu afecțiuni oncologice și grave.

Postul de vicepremier a devenit vacant la finalul lunii iulie, după demisia lui Dragoș Anastasiu, care a părăsit funcția în urma unei controverse legate de un dosar DNA.

Acesta a recunoscut că a oferit bani unei inspectoare ANAF pentru a obține tratament preferențial în timpul controalelor, având calitatea de martor-denunțător în anchetă.