Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul îşi propune ca în campania pentru Primăria Capitalei să se concentreze pe administraţie, proiecte şi planurile candidaţilor pentru Bucureşti, evitând subiectele secundare şi discutând lucrurile cu adevărat importante pentru locuitorii oraşului.

”PSD şi-ar dori acest lucru, ca în această campanie să vorbim despre administraţie, să vorbim despre proiecte, să vorbim despre ceea ce vor să facă candidaţii pentru Bucureşti. Să nu parazităm această campanie cu diverse teme adiacente. Să încercăm să vorbim despre lucrurile importante pentru bucureşteni”, a spus preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, despre campania electorală pentru Primăria Capitalei.

Sorin Grindeanu a spus că o campanie axată pe realizări și proiecte ar fi benefică pentru bucureșteni și că PSD intenționează să urmeze această direcție, prin prezentarea rezultatelor obținute de Daniel și a planurilor sale pentru viitor, într-un cadru corect și echilibrat, acceptabil și pentru ceilalți candidați.

”Asta cred că e bine nu doar pentru noi, e bine pentru bucureşteni. Sigur că ne vom ţine de acest lucru. Şi noi vom avea o campanie în care Daniel va veni şi va arăta, ca dovadă a bunei credinţe, ceea ce a făcut până acum şi va prezenta proiectele pe care şi le doreşte pentru bucureşteni odată ce va fi ales. Aceştia sunt parametrii în care noi ne-am dorit să se desfăşoare această campanie electorală. Şi sunt parametri care cred că sunt acceptabili şi pentru ceilalţi contracandidaţii ai noştri”, a subliniat el.

Sorin Grindeanu a afirmat că o țară modernă trebuie să îmbine eficiența cu empatia, întrucât niciuna nu are valoare fără cealaltă. El a subliniat că politicile publice trebuie să pună oamenii în centrul rezultatelor și a respins ideea de a opune performanța nevoilor umane.

”Eu cred următorul lucru, că nu trebuie să avem o ţară în care să punem oamenii şi românii mai presus, sau invers, rezultatele mai presus decât oamenii. Nu poţi să ai, să zicem, eficienţă, fără empatie, e un lucru rece. Să ai empatie fără eficienţă e ceva inutil. O ţară modernă trebuie să le aibă pe amândouă. Trebuie să ai politici şi rezultate care să se adreseze oamenilor, nu doar rezultate seci şi lucruri seci care se pun în antiteză cu oamenii. Trebuie să mergi pe ambele lucruri”, a spus preşedintele interimar al PSD.

Grindeanu a adăugat că nu are o competiție personală cu Ilie Bolojan, ci cu mentalitatea care separă oamenii de rezultate, și a menționat că, până în prezent, coaliția de guvernare a funcționat fără a fi nevoie de un arbitru.

”Eu nu concurez cu Ilie Bolojan. Eu concurez cu această idee de a pune oamenii versus rezultate. Cu asta nu sunt de acord nici eu, nici PSD-ul”, a spus el. ”Lucrurile în care n-am avut consens n-au fost adoptate. Vom vedea în viitor dacă are nevoie sau nu”, a mai afirmat el.

Sorin Grindeanu a explicat că PSD nu își asumă un rol pasiv în cadrul coaliției, ci unul activ, prin care propune măsuri considerate benefice pentru români, chiar și atunci când diferă de cele ale guvernului. El a subliniat că loialitatea într-o coaliție nu înseamnă tăcere, ci exprimarea fermă și constructivă a propriilor puncte de vedere.

”PSD nu îşi înţelege rolul în coaliţie ca fiind unul în care stăm şi aprobăm tot ceea ce vine dintr-o anumită zonă şi noi suntem doar pe post de aprobatori sau aplaudaci”. ”PSD-ul îşi înţelege rolul în coaliţie de tip următor, să venim de fiecare dată cu propuneri pe care noi le considerăm a fi bune pentru români, să venim cu propuneri care sunt câteodată mai bune decât cele care vin dinspre guvern, ăsta-i rostul unui partener loial. Loialitatea nu înseamnă că avem tăcere dinspre coaliţie. Loialitatea într-o coaliţie ţine inclusiv de a-ţi spune cu tărie, apăsat, punctele de vedere, în mod constructiv. Asta facem”, a menţionat el.

Sorin Grindeanu a spus că își propune ca, până la 28 noiembrie, coaliția să adopte o lege corectă care să repare inechitățile existente și să evite pierderea fondurilor, subliniind că scopul este găsirea unei soluții comune, nu a unei acțiuni individuale.