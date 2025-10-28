Pentru atingerea acestui obiectiv, Guvernul va adopta în noiembrie un pachet de măsuri care va fi inclus în legea bugetului. Aceste măsuri vizează reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și prioritizarea investițiilor, astfel încât bugetul pe 2026 să fie echilibrat.

Ilie Bolojan a subliniat că aceste măsuri sunt menite să asigure un proces de redresare economică rezistent. Efectele stabilizatoare sunt așteptate să se manifeste din a doua jumătate a anului viitor, permițând României să treacă cât mai repede posibil prin perioada economică dificilă.

„Ținta de deficit pe care ne-o propunem pentru anul viitor trebuie să se apropie de 6%. Pentru asta, așa cum v-am spus, măsurile care le vom adopta în luna noiembrie și în pregătirea bugetului vor fi determinante și Guvernul își propune să adopte aceste măsuri în așa fel încât să menținem capacitatea țării noastre de a avea acces pe piețe, să menținem o stabilitate economică care, din a doua jumătate a anului, să își arate rezultatele și să putem trece cât mai repede posibil prin această perioadă dificilă”, a declarat Ilie Bolojan.

Pachetul de măsuri va fi pregătit și adoptat în cursul lunii noiembrie. Acesta va cuprinde acțiuni pentru reducerea cheltuielilor, încasarea veniturilor și eșalonarea investițiilor, toate menite să găsească o formă de echilibru în bugetul național pe 2026.

„În noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri care să permită ca, odată cuprinse în legea bugetului, să avem efectele de stabilizare și în cursul anului următor. Prin urmare, ne propunem să luăm măsuri în cursul lunii noiembrie pentru reducerea cheltuilor în continuare, pentru încasarea veniturilor și pentru prioritizarea și eșalonarea investiților din bugetele naționale, în așa fel încât să găsim o formă de echilibru în bugetul național pe anul 2026”, a mai spus premierul.

Premierul a subliniat că îi mulțumește lui Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, pentru sprijinul acordat în finalizarea negocierilor de revizuire a PNRR.

„Va fi un alt subiect important și anume PNRR care odată aprobat și în Consiliul EcoFin ne permite să depunem cererile de plată să încasăm granturile ca să ne menținem echilibrul financiar și să putem continua investițiile. Am abordat și subiectul PNRR și am mulțumit domnului comisar pentru sprijin în finalizarea negocierilor de revizuire a acestuia. Această formă revizuită ne va permite să continuăm investițiile pe care România le are în domeniul infrastructurii, construcției de spitale și școli. Am subliniat interesul de a accesa fondurile destinate redresării. Avem la dispoziție până în luna august a anului viitor zece miliarde de euro care vor constitui baza investițiilor pe anul viitor”, a spus Bolojan.

Valdis Dombrovskis a prezentat o evaluare a situației economice a României, subliniind că deficitul de anul trecut a fost de 9,6% din PIB, cel mai mare din întreaga UE și considerat nesustenabil. El a evidențiat necesitatea adoptării de măsuri curajoase pentru corectarea acestei situații și a apreciat colaborarea strânsă cu Guvernul României, în special cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, pentru gestionarea problemelor urgente.

Potrivit comisarului, amploarea și natura măsurilor luate corespund eforturilor de a aduce România în conformitate cu cerințele fiscale. Estimările arată că deficitul ar putea scădea la 8,3%, iar respectarea țintei de deficit pentru 2026 este esențială pentru menținerea stabilității financiare și corectarea deficitului excesiv până în 2030.

„Anul trecut, deficitul României a fost de 9,6% din PIB, un nivel nesustenabil și cel mai mare din întreaga UE, de aceea e esențial să se ia măsuri curajoase care să corecteze această situație. Am lucrat îndeaproape cu Guvernul şi autorităţile române în ultima lună, mai ales cu domnul prim-ministru şi ministrul de Finanţe, pentru a ne ocupa de aceste probleme urgente şi, tocmai de aceea, vreau să le mulţumesc pentru colaborarea strânsă în această privinţă. Amploarea și natura măsurilor luate corespund cu eforturile de a face ca România să reintre în line cu ce e necesar. Estimăm ca deficitul să fie de 8,3% și e important că ținta de deficit pentru 2026 trebuie respectată, pentru a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns și pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv”, a transmis comisarul.

Accesul României la piețele internaționale de capital rămâne o prioritate, fiind crucial ca țara să-și poată finanța proiectele la costuri acceptabile. Comisarul a subliniat importanța performanțelor solide ale creșterii economice și necesitatea unor eforturi continue pentru menținerea stabilității financiare.

Comisia Europeană va evalua până la finalul lunii noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele fiscale europene privind procedura de deficit fiscal excesiv. O evaluare pozitivă ar permite evitarea suspendării fondurilor europene.

De asemenea, Dombrovskis a menționat importanța implementării rapide a prevederilor PNRR, subliniind că evoluțiile rapide în acest domeniu au primit o evaluare pozitivă din partea Comisiei. România este văzută ca un partener esențial în abordarea provocărilor actuale, inclusiv în domeniile concurenței și apărării.

„Piețele financiare permit României să rămână o țintă recomandată pentru investiții, e important ca România să păstreze accesul la piețe internaționale de capital și să se asigure că își poate finanța proiectele la costuri acceptabile. Trebuie să ne asigurăm că creșterea economică înregistrează performanțe solide, sunt necesare eforturi continue. Având în vedere raporturile autorităţilor române și măsurile luate în ultimele luni, Comisia Europeană va stabli dacă România poate îndeplini cerințele fiscale europene privind procedura de deficit fiscal excesiv, până la final de noiembrie. Dacă evaluarea e pozitivă, acest lucru va permite Comisiei să evite suspendarea fondurilor europene Am discutat despre o altă prioritatea: printr-o implementare rapidă a prevederilor PNRR e foarte important să ducem mai departe aceste procese. Comisia a făcut o evaluare pozitivă. E important să înregistrăm evoluții rapide. Contăm ca România să fie partener important pentru a ne lupta cu provocările de azi, de la concurență la apărare”, a conchis acesta.

Declarația poate fi urmărită aici.