Cristian Păun a sugerat două măsuri rapide pentru redresarea economică a României. Prima ar fi atragerea de investitori străini care să finanțeze dezvoltarea companiilor românești și crearea unor noi firme pe baza resurselor locale, cu scopul de a genera între 10 și 15 miliarde de euro valoare adăugată pe an, pe termen lung vizându-se 30-40 de miliarde.

”Două soluții rapide de redresare a situației: 1. Găsirea de investitori străini (fonduri de investiții, bănci de investiții) care să investească în scalarea unor companii românești, în crearea de companii noi pe resursele pe care le avem pe post de avantaje comparative (agricultură, gaze naturale, resurse minerale etc.). Avem nevoie de minim 10-15 miliarde de euro valoare adăugată/an ca să ieșim cât de cât la liman (nu să ne salvăm). Pe termen lung ar trebui să mergem către 30-40 miliarde euro valoare adăugată / an”, notează Cristian Păun pe Facebook.

A doua măsură viza reducerea deficitului comercial, prin creșterea exporturilor mai mult decât a importurilor cu câteva procente, ceea ce ar putea fi sprijinit și de o politică monetară mai flexibilă care să nu mențină cursul de schimb artificial fix.

El a remarcat însă că implementarea acestor soluții depinde în mare măsură de politicieni, care, după părerea sa, nu sunt interesați de reformă sau modernizare, limitându-se la opoziție și gesturi simbolice fără rezultate concrete.