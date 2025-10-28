Fostul premier a explicat că partea de granturi nerambursabile din PNRR a rămas neschimbată, la 13,5 miliarde de euro, însă România a pierdut circa 7 miliarde de euro din componenta de împrumuturi cu dobânzi avantajoase.

„Aceste șapte miliarde de euro reprezintă proiecte deja contractate, care vor fi realizate din buget sau din împrumuturi, dar la dobânzi de 6-7%. Este tragic să consideri un succes pierderea unor împrumuturi care puteau fi accesate la costuri mult mai mici”, a declarat Florin Cîțu.

El a subliniat că, în loc să folosească banii europeni ieftini, Guvernul va trebui acum să se împrumute pe piețele internaționale la costuri ridicate, ceea ce pune presiune suplimentară pe deficitul bugetar și pe contribuabili.

Cîțu a mai arătat că mai multe investiții importante, deja contractate, riscă să fie amânate sau realizate cu întârziere. Printre acestea se numără proiectul de extindere a aeroportului spre Otopeni și investițiile din domeniul sanitar.

„Contractele pentru investiții, precum aeroportul spre Otopeni sau spitale, au fost semnate, însă lipsa reformelor esențiale – pensii, administrație publică, salarizare și fiscală – a întârziat implementarea lor”, a spus fostul premier.

Acesta a subliniat că reforma fiscală nu trebuia să însemne creșterea taxelor, ci „transparență și un cont fiscal nou”, care ar fi simplificat relația dintre stat și contribuabili.

Fostul premier a reamintit că, în momentul evaluării PNRR, Comisia Europeană a considerat că România dispune de capacitatea administrativă și instituțională necesară pentru a implementa reformele și investițiile asumate.

„Între evaluarea experților și situația actuală, problema principală a fost că reformele nu au fost realizate”, a afirmat Cîțu.

În lipsa acestora, fondurile europene nerambursabile sunt greu de absorbit, iar proiectele sunt tot mai expuse întârzierilor și scumpirilor.

Florin Cîțu avertizează că, în condițiile actuale, România va fi obligată să finanțeze proiectele din taxe sau din împrumuturi mai scumpe, ceea ce reduce spațiul bugetar și împinge țara către o politică fiscală riscantă.

„România va trebui să se împrumute la dobânzi mai mari sau să folosească resurse din taxe pentru a finanța proiectele”, a spus fostul premier.

El consideră că prioritizarea investițiilor și reforma administrației publice sunt esențiale pentru a salva ce se mai poate din PNRR.