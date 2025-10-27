Comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, se află într-o vizită oficială în România, vizită dedicată discuțiilor privind evoluțiile bugetare și economice ale țării, stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prioritățile politice ale Uniunii Europene.

Reprezentanța Comisiei Europene la București a transmis că vizita include întâlniri cu cei mai importanți decidenți politici ai momentului, în contextul îngrijorărilor persistente privind deficitul bugetar ridicat al României.

Într-un interviu acordat Digi24, oficialul european a subliniat că principalul obiectiv al misiunii sale la București este dialogul pe tema performanței fiscale. Dombrovskis a transmis că este esențial ca România să își readucă fiscalitatea și sistemul fiscal pe o traiectorie normală, în condițiile unui deficit bugetar pe care l-a descris drept foarte mare.

El a făcut referire la faptul că România a înregistrat anul trecut un deficit de peste 9% din PIB și a ratat mai multe ținte fiscale în anii anteriori.

În acest context, el a admis că reprezentanții Comisiei Europene sunt bucuroși să observe că Guvernul lucrează în prezent la corectarea deviațiilor fiscale.

„Vizita mea în România cuprinde un subiect principal de discuție cu autoritățile locale despre performanța fiscală. Evident, este important să aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal, deoarece are un nivel foarte mare al deficitului bugetar. Anul trecut a fost de peste 9% din PIB. A ratat mai multe ținte fiscale în anii anteriori. Drept urmare, ne bucurăm să vedem că, în prezent, Guvernul lucrează pentru a readuce finanțele publice înapoi pe traseu”, a precizat Valdis Dombrovskis pentru sursa citată.

Comisarul european pentru economie, a afirmat că, din punctul de vedere al instituțiilor europene, au fost realizate ajustări fiscale majore pe parcursul acestui an. Ținta de deficit pentru 2025 este în prezent de 8,4%, iar pentru anul viitor de 6%.

Totuși, el a atenționat că aceste ținte sunt mai mari decât cele stabilite inițial în cadrul procedurii europene de supraveghere fiscală.

Valdis Dombrovskis a explicat că, pentru o evaluare fiscală finală, Bruxelles-ul va analiza atât nivelul deficitului, cât și dinamica cheltuielilor nete ale statului român, menționând că previziunile de toamnă, ce urmează să fie prezentate în a doua jumătate a lunii noiembrie, vor oferi o imagine mai clară asupra situației.

„Ceea ce noi am observat este că Guvernul a făcut ajustări fiscale majore pe parcursul acestui an, iar în prezent ținta deficitului bugetar este de 8,4% pentru anul 2025, anul în curs. Pentru anul viitor ținta este de 6%. Sunt ținte mai mari decât cele prevăzute anterior. Dar ceea ce am văzut noi în cazul în cadrul procedurii de supraveghere fiscală se referă și la cheltuielile nete făcute de România. Pentru a putea face o evaluare fiscală finală, va trebui să ne uităm și la previziunile pentru România în a doua jumătate a lunii noiembrie și în ciclul de toamnă al Semestrului European”, a explicat comisarul.

În ceea ce privește perspectiva economică, Valdis Dombrovskis a menționat că se așteaptă ca România să înregistreze o creștere economică în acest an, cu un ritm consolidat în 2026, dacă eforturile fiscale vor continua.

El a insistat că, deși Executivul român a făcut pași importanți, deficitul rămâne unul foarte ridicat, iar menținerea direcției actuale este crucială.

„Vom face o actualizare a previziunilor noastre economice în a doua jumătate a lunii noiembrie. Ne așteptăm ca, din punct de vedere al creșterii economice, să continue anul acesta, dar să fie întărită anul viitor, din punct de vedere al efortului fiscal. Așa cum am mai spus, recunoaștem că Guvernul a făcut un efort fiscal major, dar este important să rămână pe acest traseu, deoarece deficitul bugetar rămâne totuși foarte mare”, a mai spus oficialul UE.

Pe durata vizitei la București, Dombrovskis a vizitat proiecte finanțate prin PNRR alături de ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, și s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

Agenda sa mai include marți întrevederi cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, precum și discuții cu parlamentarii din comisiile pentru buget, finanțe și afaceri europene.