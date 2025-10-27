Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat luni Guvernul și Ministerul Energiei pentru informațiile contradictorii privind calendarul de închidere a centralelor pe cărbune prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a afirmat că documentul oficial publicat de Comisia Europeană arată termene mult mai strânse decât cele comunicate public de ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, ministrul Energiei ar fi susținut că a negociat amânarea termenului-limită pentru închiderea centralelor pe cărbune și a carierelor de lignit până la 31 decembrie 2028, iar unele grupuri ar putea rămâne funcționale chiar până la finele anului 2029. Însă, senatorul AUR a explicat că PNRR-ul actualizat contrazice această declarație.

El a menționat că în documentul oficial ar figura închiderea a 3.070 MW de capacitate până la sfârșitul anului 2025, așa cum era stabilit inițial, iar restul capacităților – inclusiv cele trei grupuri despre care s-ar fi vorbit public – trebuie oprite până în trimestrul III 2026.

Peiu a subliniat că același termen, trimestrul III 2026, este prevăzut și pentru finalizarea contractelor de construire a celor două centrale pe gaz de la Turceni și Ișalnița. El a precizat că în noul PNRR ar fi introdus un jalon suplimentar, 119 A, care stabilește exact acest calendar.

„Recent, ministrul Energiei a anunţat că a negociat cu Comisia Europeană un nou termen pentru închiderea centralelor pe cărbune şi a carierelor de lignit, termen care era iniţial 31 decembrie 2025. Domnul ministru al Energiei ne-a anunţat că noul termen este 31 decembrie 2028. (…) Până la finalul anului, chiar 2029, trei grupuri vor rămâne funcţionale. Iată însă că s-a întâmplat o nenorocire şi Comisia Europeană a publicat PNRR-ul negociat. Şi în PNRR observăm că avem cu totul şi cu totul alte termene, deci 3.070 de MW capacitate trebuie închişi până la sfârşitul acestui an, aşa cum era – trimestrul IV 2025 – şi restul de capacităţi, adică cele trei grupuri de care vorbeşte domnul ministru, trimestrul III 2026. Adică termenul nu este sfârşitul anului 2029, cum am fost anunţaţi, ci sfârşitul trimestrului III 2026. Şi tot până atunci ne obligăm, prin noul PNRR, să finalizăm contractele pentru construcţia celor două centrale pe gaz de la Turceni şi Işalniţa. În noul PNRR negociat apare un nou jalon – 119 A – în care termenul de închidere a ultimelor centrale pe cărbune este trimestrul III 2026”, a afirmat Petrișor Peiu luni, 27 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă.

Senatorul AUR a ridicat și problema întârzierilor în exploatarea perimetrului Neptun Deep, avertizând că termenul inițial pentru finalizarea procesului de explorare, 9 noiembrie 2025, se apropie. El a atras atenția că producția ar fi trebuit să înceapă imediat după încheierea explorării, însă lucrările OMV Petrom și Romgaz nu sunt finalizate.

Peiu a explicat că Guvernul pregătește o hotărâre prin care licența de explorare să fie prelungită până în 2027, măsură ce ar fi justificată oficial prin nevoia de siguranță și eficiență în operațiuni.

Senatorul a susținut că această motivație ar fi superficială și că statul ar fi putut sancționa compania, inclusiv printr-o amendă estimată la 20 de milioane de euro, sau chiar prin preluarea perimetrului, care ar genera profituri consistente.

„Iată că nu este gata OMV Petrom cu lucrarea de explorare de la perimetrul Neptun-Deep şi atunci Guvernul a pus în discuţie un proiect de hotărâre de guvern provenit de la Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul minier, petrolier şi al stocării geologice a dioxidului de carbon, prin care se prelungeşte explorarea cu doi ani, până în 2027. Sigur că motivaţia este absolut ridicolă – pentru a finaliza operaţiunile de explorare în condiţii de siguranţă şi eficienţă. Cu alte cuvinte, nu şi-a îndeplinit obligaţia legală OMV Petrom şi Guvernul îi mai dă doi ani. Ar fi putut să-i dea şi o amendă de 20 de milioane de euro (…) şi ar fi putut să preia statul român punga care are un profit de 500 de milioane de euro, un profit aşteptat. Deci statul român, în loc să amendeze OMV Petrom că nu a încheiat explorarea la termenul legal prevăzut în licenţa anterioară, îi prelungeşte această licenţă cu doi ani, fără niciun fel de penalizare”, a precizat liderul senatorilor AUR.

În încheiere, Petrișor Peiu a mai transmis că fondurile europene nu sunt granturi gratuite și a afirmat că ele sunt finanțate tot din împrumuturi asumate la nivelul Uniunii Europene. Așadar, criticile formulate la adresa guvernelor anterioare ar trebui să se aplice la fel de bine și actualei guvernări, consideră șeful senatorilor AUR.