România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Europa, iar economistul Radu Georgescu avertizează că situația riscă să se agraveze în următorii ani.

El a transmis într-o analiză publicată pe rețelele sociale că datele raportate de TradingEconomics pentru septembrie 2025 plasează România pe locul al doilea în topul inflației din Europa, între Ucraina și Rusia – două țări aflate în plin război.

Media inflației europene este de doar 2%, în timp ce românii resimt un „război economic” direct în prețurile la energie, alimente, chirii și rate bancare.

Economistul a subliniat că populația se luptă din ce în ce mai mult să își achite facturile și a susținut că România se îndreaptă spre o spirală inflaționistă similară cu situația Turciei din urmă cu patru ani. Atunci, un deficit extern uriaș a dus la deprecierea monedei de cinci ori față de euro și la o inflație cumulată de peste 200%.

Radu Georgescu a afirmat că, și în România, deficitul de cont curent a atins praguri alarmante, depășind 30 de miliarde de euro în 2024 și crescând și mai mult în 2025.

El a adăugat că toate avertismentele sale privind deficitul, inflația și dobânzile s-au confirmat și i-a îndemnat pe români să se pregătească financiar și psihologic pentru ceea ce el a numit un „Halloween economic, politic și social” în anii următori.