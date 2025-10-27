România, printre campioanele mondiale la capitolul inflație. Avertisment dur din partea lui Radu Georgescu
România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Europa, iar economistul Radu Georgescu avertizează că situația riscă să se agraveze în următorii ani.
El a transmis într-o analiză publicată pe rețelele sociale că datele raportate de TradingEconomics pentru septembrie 2025 plasează România pe locul al doilea în topul inflației din Europa, între Ucraina și Rusia – două țări aflate în plin război.
Media inflației europene este de doar 2%, în timp ce românii resimt un „război economic” direct în prețurile la energie, alimente, chirii și rate bancare.
Economistul a subliniat că populația se luptă din ce în ce mai mult să își achite facturile și a susținut că România se îndreaptă spre o spirală inflaționistă similară cu situația Turciei din urmă cu patru ani. Atunci, un deficit extern uriaș a dus la deprecierea monedei de cinci ori față de euro și la o inflație cumulată de peste 200%.
Radu Georgescu a afirmat că, și în România, deficitul de cont curent a atins praguri alarmante, depășind 30 de miliarde de euro în 2024 și crescând și mai mult în 2025.
El a adăugat că toate avertismentele sale privind deficitul, inflația și dobânzile s-au confirmat și i-a îndemnat pe români să se pregătească financiar și psihologic pentru ceea ce el a numit un „Halloween economic, politic și social” în anii următori.
Postarea completă care îi îndeamnă pe români să fie pregătiți financiar și mental pentru ce va urma
„Ieri Tradingeconomics a publicat situatia cu inflatia pe planeta Pamant in septembrie 2025
Romania are a doua cea mai mare inflatie din Europa
Intre Ucraina si Rusia
Media inflatiei in Europa este 2%
Probabil ca stii ca cele 2 tari sunt in razboi
Probabil ca simti ca suntem si in Romania intr-un razboi
Este razboiul cu preturile la energie, mancare, chirii, rate etc
Majoritatea romanilor se lupta sa plateasca facturile
Am explicat de mai multe ori ca Romania va intra intr-o spirala inflationista
Si ca situatia macroeconomica din Romania seamana foarte mult cu cea din Turcia de acum 4 ani
Acum 4 ani Turcia avea un deficit foarte mare de Cont Curent, 30 miliarde euro
Din acest motiv au fost fortati sa treaca printr-o ajustare fiscala si monetara
Acest lucru a generat cresterea cursului lira/ euro de 5 ori
Iar inflatia cumulata a fost de peste 200%
In 2024 Romania a avut un deficit de Cont Curent asemanator cu cel al Turciei de acum 4 ani
Adica au iesit din Romania 30 miliarde euro pe relatia comerciala import export
In 2025 deficitul de Cont Curent a crescut in Romania
Cei care ma urmaresc de mai mult timp pe retelele sociale stiu ca am avut dreptate cu toate previziunile mele legate de economie, deficit bugetar, inflatie, dobanzi
Ar trebui sa ne pregatim financiar si mental
In urmatorii ani in Romania va fi un mare Halloween economic, politic si social”, a scris Radu Georgescu luni, 27 octombrie, pe pagina sa de Facebook.