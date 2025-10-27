Fostul ministru social-democrat al Finanțelor Adrian Câciu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că nu ar prezenta complet situația reducerilor bugetare, în contextul în care cheltuielile statului au continuat să crească în ultimele luni. Social-democratul a analizat execuția bugetară și susține că premierul induce o percepție eronată asupra eforturilor reale de ajustare fiscală.

Adrian Câciu a transmis, la Antena 3 CNN, că premierul Ilie Bolojan nu ar prezenta corect situația finanțelor publice și că dezbaterea privind tăierea cheltuielilor trebuie privită „în ansamblu”. Acesta a afirmat că investițiile publice reprezintă aproximativ 8% din PIB, iar o mare parte – circa 5% – este alocată domeniului Apărării.

Conform fostului ministru, ar fi necesar ca premierul să clarifice dacă aceste investiții vor fi afectate, subliniind că renunțarea la proiectele militare ar putea afecta grav angajamentele României.

„Trebuie reduse în continuare cheltuielile. Întrebarea este: care cheltuieli? Pentru că ceea ce trebuie să recunoaștem, și asta nu-i place domnului Bolojan, este că nu prezintă adevărul în ansamblul său. Investițiile statului sunt de 8% din PIB, din care Armata are 5%. Renunțăm la investițiile din Armată sau nu?”, vrea să știe Adrian Câciu.

El a criticat și ceea ce a numit „marketing politic” al unor miniștri care ar anunța public concedieri și reduceri, dar în realitate ar solicita fonduri suplimentare cu ocazia rectificărilor bugetare.

Adrian Câciu a reamintit că în perioada guvernelor conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă s-au făcut economii de zeci de milioane de lei în mai multe ministere, și a transmis că ar dori să vadă același lucru și în actualul Executiv.

„Am redus cheltuielile la Ministerul de Finanțe cu 30 de milioane și la Fonduri Europene cu 40 de milioane, pe vremea lui Ciolacu și Ciucă. Vreau să văd și miniștrii din Guvernul Bolojan că fac la fel”, a precizat Adrian Câciu.

Fostul ministru al Finanțelor a precizat că, deși în coaliția precedentă fusese stabilită o reducere de 5% a cheltuielilor de personal până la sfârșitul anului, acestea ar fi crescut în realitate cu 700 de milioane de lei.

Replica vine după ce premierul Ilie Bolojan a declarat, cu o zi înainte, că nu va crește TVA și nici alte taxe în 2026, dar a avertizat că statul trebuie să-și reducă în continuare cheltuielile pentru a menține echilibrul bugetar.

Premierul a insistat că menținerea fiscalității actuale este condiționată de o disciplină strictă a cheltuielilor publice.