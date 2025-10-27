Adrian Câciu: Ilie Bolojan nu prezintă adevărul în ansamblul său atunci când vorbește despre tăierea de cheltuieli
Fostul ministru social-democrat al Finanțelor Adrian Câciu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că nu ar prezenta complet situația reducerilor bugetare, în contextul în care cheltuielile statului au continuat să crească în ultimele luni. Social-democratul a analizat execuția bugetară și susține că premierul induce o percepție eronată asupra eforturilor reale de ajustare fiscală.
Adrian Câciu a transmis, la Antena 3 CNN, că premierul Ilie Bolojan nu ar prezenta corect situația finanțelor publice și că dezbaterea privind tăierea cheltuielilor trebuie privită „în ansamblu”. Acesta a afirmat că investițiile publice reprezintă aproximativ 8% din PIB, iar o mare parte – circa 5% – este alocată domeniului Apărării.
Conform fostului ministru, ar fi necesar ca premierul să clarifice dacă aceste investiții vor fi afectate, subliniind că renunțarea la proiectele militare ar putea afecta grav angajamentele României.
„Trebuie reduse în continuare cheltuielile. Întrebarea este: care cheltuieli? Pentru că ceea ce trebuie să recunoaștem, și asta nu-i place domnului Bolojan, este că nu prezintă adevărul în ansamblul său.
Investițiile statului sunt de 8% din PIB, din care Armata are 5%. Renunțăm la investițiile din Armată sau nu?”, vrea să știe Adrian Câciu.
Actuala guvernare, acuzată de Câciu de „marketing politic”
El a criticat și ceea ce a numit „marketing politic” al unor miniștri care ar anunța public concedieri și reduceri, dar în realitate ar solicita fonduri suplimentare cu ocazia rectificărilor bugetare.
Adrian Câciu a reamintit că în perioada guvernelor conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă s-au făcut economii de zeci de milioane de lei în mai multe ministere, și a transmis că ar dori să vadă același lucru și în actualul Executiv.
„Am redus cheltuielile la Ministerul de Finanțe cu 30 de milioane și la Fonduri Europene cu 40 de milioane, pe vremea lui Ciolacu și Ciucă. Vreau să văd și miniștrii din Guvernul Bolojan că fac la fel”, a precizat Adrian Câciu.
Fostul ministru al Finanțelor a precizat că, deși în coaliția precedentă fusese stabilită o reducere de 5% a cheltuielilor de personal până la sfârșitul anului, acestea ar fi crescut în realitate cu 700 de milioane de lei.
Promisiunile făcute de Ilie Bolojan pentru 2026
Replica vine după ce premierul Ilie Bolojan a declarat, cu o zi înainte, că nu va crește TVA și nici alte taxe în 2026, dar a avertizat că statul trebuie să-și reducă în continuare cheltuielile pentru a menține echilibrul bugetar.
Premierul a insistat că menținerea fiscalității actuale este condiționată de o disciplină strictă a cheltuielilor publice.
„Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe. Subliniez asta, și eu sunt om corect față de români. Pentru asta, trebuie să ne menținem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem, în continuare, reduceri de cheltuieli.
Având un deficit de 30 de miliarde, în fiecare an, nu poți să rezolvi doar din creșteri de venituri sau doar din scăderi de cheltuieli. Trebuie lucrat combinat. Am stabilit creșterile de venituri, trebuie să scădem cheltuielile și să ne eșalonăm investițiile, pentru că am supracontractat investițiile.
La transporturi, am avut 5,5 miliarde de euro bani europeni și am semnat contracte pe PNRR de 19,5 miliarde. Dacă nu scazi cheltuielile și deficitul nu se menține într-o limită normală, dacă nu vrei să intri într-o zonă de incapacitate de plată, atunci trebuie să-ți crești veniturile.
Nu e loc de întors. De aceea, eu am insistat în permanență că reforma administrației publice locale, făcută în același timp cu reforma administrației centrale, care, înseamnă că ne place, că nu ne place, reduceri de personal, atât în administrația locală, cât și în cea centrală, este o necesitate.
Altfel, aceste dobânzi, datorii, cheltuieli fixe, vin peste noi. Indiferent cine va fi în guvernare, o să ajungă, din nou, într-o situație incomodă”, a explicat premierul Ilie Bolojan la Digi24.