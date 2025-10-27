Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a spus că de mulți ani există mulți oameni nemulțumiți de cum merge țara. Totuși, el a spus că Guvernul trebuie să facă ceea ce e bine pentru țară, chiar dacă oamenii percep altfel situația, fără să se lase influențat de sondajele electorale. El a explicat că nemulțumirea oamenilor este legată și de guvern și că unele măsuri luate, după ce au fost create așteptări care nu puteau fi îndeplinite, nu pot fi văzute pozitiv.

„Inevitabil, această stare de nemulțumire este legată și de guvern. Și măsurile pe care le luăm, după ce am creat niște așteptări electorale care nu puteau fi onorate, în mod evident, sunt de natură a nu le crea o percepție bună. Când ești în guvernare într-o situație dificilă cum suntem, astăzi trebuie să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră. Și nu calculele electorale trebuie să primeze. Este evident că nu poți să faci reforme care creează nemulțumiri dacă, în permanență, te gândești la un concurs de frumusețe electoral și tu îți faci zilnic sondaje de opinie sau o dată la două săptămâni, și te uiți în permanență cum arată sondajul. Astăzi nu mai este vremea uitatului în sondaje, este o vreme a responsabilității și a face ceea ce este necesar pentru țara noastră”, a spus premierul.

Bolojan a mărturisit că are încredere în Ciprian Ciucu ca primar și că este foarte probabil ca acesta să fie candidatul pe care partidul îl va susține. El a explicat că biroul de la București l-a votat deja pe Ciucu, mai fiind doar două etape până ce procedura se va încheia complet. Bolojan a subliniat că, la alegerile pentru primar, cel mai important este omul care candidează și experiența lui, nu partidul. Din experiența sa, oamenii fac diferența, iar Ciucu, datorită activității sale la Sectorul 6 și experienței acumulate, este un candidat capabil să rezolve multe probleme în București și în care Bolojan are încredere.

Premierul a mai spus că, la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, componenta politică va conta și ea, mai ales în orașele mari, chiar dacă nu se poate estima exact cât va influența votul.