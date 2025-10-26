Premierul Ilie Bolojan a transmis că oricine ajunge la guvernare se va confrunta cu provocări dacă nu vor fi aplicate măsurile recente pe care le-a implementat. El a subliniat că nu urmărește neapărat să rămână premier și că, dacă partenerii de coaliție au soluții mai bune, ar trebui să le propună.

Bolojan a criticat dialogurile publice care dau impresia de neseriozitate și a insistat că oamenii așteaptă rezolvarea problemelor. În ultimele luni, a respectat protocolul și partenerii, fără să mimeze acțiuni. Referitor la Catedrala Națională, a precizat că proiectul este unul de tradiție, capabil să unească comunitatea, combinând ingineria de înalt nivel cu pictura bisericească de calitate, evidențiind importanța proiectelor care țin de identitate și cultură, pe lângă infrastructură.

Ilie Bolojan a vorbit despre pensiile magistraților și CCR: Eu nu știu la ce s-a referit dl Grindeanu, eu știu că, având în vedere deciziile în cascadă ale CCR, proiectul a încercat să respecte practica: pensionarea la o vârstă normală, stabilirea unei pensii care este la nivelul maxim european (70%). Nicăieri în Europa nu există o pensie mai mare. Am acordat o perioadă rezonabilă de tranziție. Am procedat corect și orice negocieri se poartă de către oricine este foarte bine, dar trebuie să vină cu soluții pe care le voi accepta dacă sunt mai bune. Dacă încalcă aceste borne ar însemna să-i trădezi pe cetățeni.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că actuala coaliție cu PSD s-a format în urmă cu patru luni pe fondul unor probleme serioase ale României, precum criza bugetară, necesitatea consolidării economiei și pierderea încrederii publice din cauza percepției de nedreptate. El a subliniat că și-a respectat partenerii și înțelegerile, dar a atras atenția asupra poverii dobânzilor foarte mari plătite pentru creditele contractate anterior, care anul acesta și anul viitor se ridică la 55 de miliarde de lei (11 miliarde de euro), reprezentând aproximativ 3% din deficitul bugetar, deși gradul de îndatorare al României este de circa 55-60% din PIB.

Bolojan a explicat că pentru a gestiona această situație este necesară o colectare mai eficientă a veniturilor și o reducere a cheltuielilor. El a menționat că nu urmărește să rămână premier cu orice preț, ci să ia măsurile corecte, iar dacă partidelor din coaliție nu le convine guvernul, există instrumentul moțiunii de cenzură. Premierul a mai atras atenția că dialogurile politice actuale dau impresia de instabilitate și neseriozitate, în timp ce oamenii așteaptă soluționarea problemelor.

În perspectiva finalului de an, Bolojan a subliniat importanța adoptării bugetului și a legislației conexe, avertizând că orice tergiversare ar pune în pericol adoptarea legilor necesare și ar afecta negativ anul bugetar 2026.

Ilie Bolojan a afirmat că, în administrarea unei comunități, este important să se realizeze atât proiecte de infrastructură, cât și inițiative care să consolideze unitatea comunității. În acest context, el a descris Catedrala Mântuirii Neamului ca pe un proiect care poate să unească oamenii, subliniind că reprezintă un monument al identității naționale și o realizare remarcabilă de inginerie.