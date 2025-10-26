Un sondaj de opinie realizat în luna octombrie 2025, de către Avangarde, la nivelul Municipiului București arată că majoritatea locuitorilor nu sunt mulțumiți de modul în care arată capitala. Conform rezultatelor cercetării, doar 30% dintre bucureșteni se declară mulțumiți de aspectul orașului, în timp ce 68% nu sunt mulțumiți, iar 2% nu au putut sau nu au dorit să răspundă.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion multi-stratificat și probabilistic de 1.000 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a Bucureștiului. Datele au fost ponderate pe criterii precum genul și nivelul de educație, iar marja maximă de eroare este de +/- 3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

Culegerea datelor s-a realizat telefonic (CATI) în perioada 19 – 25 octombrie 2025.

Aproape jumătate dintre locuitori se declară deciși să participe la alegerile pentru funcția de primar. Conform cercetării, 43% dintre respondenți au acordat nota 10, ceea ce indică că sunt „siguri” că vor merge la vot.

Alți 14% au acordat nota 8, iar 10% nota 7, arătând un nivel moderat de certitudine. Notările intermediare între 1 și 6, care reflectă reticență sau incertitudine, au fost mult mai reduse: 1% pentru nota 1, 1% pentru nota 2, 1% pentru nota 3, 1% pentru nota 4, 6% pentru nota 5, și 5% pentru nota 6. În total, doar un procent mic de bucureșteni pare nehotărât sau puțin probabil să participe la scrutin.

Un procent de 1% dintre respondenți nu au știut sau nu au răspuns la întrebare (NS/NR).

Majoritatea locuitorilor și-au conturat deja preferințele pentru alegerile la Primăria Municipiului. Conform cercetării, 62% dintre respondenți au indicat un candidat concret, în timp ce restul nu și-au exprimat încă opțiunea.

Daniel Băluță, PSD – 25%

Ciprian Ciucu, PNL – 23%

Cătălin Drulă, USR – 18%

Anca Alexandrescu, independentă – 16%

Cristian Popescu Piedone, PNRR – 8%

Vlad Gheorghe, DREPT – 4%

Ana Ciceală, SENS – 3%

Virgil Alexandru Zidaru, independent – 2%

Altul – 1%

62% dintre locuitori consideră că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui să fie organizate cât mai rapid. Doar 34% dintre respondenți cred că ar fi mai bine să aștepte până anul viitor, pentru ca situația economică să se îmbunătățească.

Un procent de 4% dintre respondenți nu au știut sau nu au dorit să răspundă (NS/NR).

63% dintre respondenți nu sunt mulțumiți de activitatea Guvernului condus de Nicolae Bolojan. Doar 29% dintre bucureșteni și-au exprimat mulțumirea față de guvernare, iar 8% nu au știut sau nu au dorit să răspundă (NS/NR).

Întregul sondaj poate fi consultat mai jos.