Gabriela Firea nu intră în cursa pentru Primăria Capitalei
Gabriela Firea a anunțat sâmbătă că nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, preferând să-și continue mandatul de europarlamentar. În postarea sa, Firea îl critică pe fostul lider al PSD, Marcel Ciolacu, afirmând că anul trecut a fost desemnată „candidatul deocamdată” al partidului pentru Capitală.
Gabriela Firea explică decizia de a nu candida la Primăria Capitalei
Europarlamentarul și președinta PSD București, Gabriela Firea, a clarificat motivele pentru care nu va intra în cursa pentru Primăria Capitalei, preferând să-și continue mandatul de europarlamentar.
Firea subliniază că, de-a lungul carierei sale, a dus la capăt proiectele asumate, chiar și în condiții dificile, și că acum dorește să se concentreze pe contribuția sa la proiectele europene care vizează dezvoltarea României și susținerea familiilor, tinerilor, femeilor, seniorilor, fermierilor și antreprenorilor.
Despre Primăria Capitalei, Firea afirmă că și-ar fi dorit să finalizeze proiecte mari de infrastructură, investiții în spitale, parcuri, transport și termoficare începute în mandatul anterior, dar recunoaște că în viață trebuie făcute alegeri și speră ca viitorul primar general să continue investițiile în interesul bucureștenilor.
Ea a subliniat importanța continuității în administrație și a respectului față de cetățeni, precizând că va acorda susținere totală colegului său social-democrat care va candida. Firea a criticat și procedurile din partid din anul precedent, când s-a simțit „candidatul deocamdată” al PSD, fără sprijin logistic sau politic adecvat, și a explicat dificultățile întâmpinate din cauza unor campanii interne și alianțe politice.
În final, Gabriela Firea și-a exprimat recunoștința față de cei peste 170.000 de bucureșteni care i-au acordat votul și a subliniat că va rămâne devotată echipei social-democrate și oamenilor care îi oferă încredere, dorind ca viitoarea campanie să fie centrată pe soluții pentru Capitală, nu pe conflicte politice sau atacuri mediatice.
„Candidezi? Intri în cursă? Te pregătești? Aceste tipuri de întrebări le primesc zilnic. Pentru ca lucrurile să fie limpezi, prefer să vorbesc eu despre situația mea. Cred că o cunosc mai bineSă nu las loc interpretărilor sau tonurilor dubitative.
Ori de câte ori am început un proiect – privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu dou copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii.
Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc.
Despre Primăria Capitalei pot spune că mi-aș fi dorit să pot relua şi finaliza câteva mari proiecte de infrastructura abandonate, cu siguranță aș fi continuat investițiile în spitale, parcuri, transport şi termoficare, începute în mandatul anterior și blocate în mare parte.
Dar, în viață trebuie să facem alegeri. Am speranța că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viața începe cu el şi să continue toate investițiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare.
În administrație, continuitatea nu este un moft, pentru că proiectele, investițiile, sunt clădite pe așteptările, timpul și banii cetățenilor. Iar să îi respecți pe cetățeni este prima obligație a oricărui om politic.
Viața ne-a demonstrat că nu există primari “care nu au făcut nimic” şi nici primari care să fi îndeplinit tot ceea ce au promis “pe cuvânt de onoare” în campaniile electorale. Dar, din păcate, dubla măsură şi apreciere au funcționat, în detrimentul unei corecte informări a cetățenilor.
Voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura.
Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte.
Ca președintă PSD București, am depus şi voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul “deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic – doar la sectoare s-a negociat candidatură pe alianță de trei partide -, boicotată prin candidați “iepurași”, menținuți în cursă şi răsplătiți ulterior chiar de către colegi de-ai noștri, campanii on line împotriva mea finanțate chiar din fondurile partidului. Pare greu de crezut, dar e purul adevăr pe care îl cunosc din interior mulți colegi.
Da, cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deși asta nu-mi aduce vreo mulțumire. Reușita mea ar fi însemnat un succes comun, al echipei social-democrate din București şi din întreaga țară, o garanție pentru continuarea investițiilor din Capitală.
Le mulțumesc și acum celor peste 170.000 de bucureșteni care mi-au acordat votul anul trecut!
Este adevărat că, în această perioadă, ne-am fi dorit să obținem un acord în Coaliție pentru un candidat unic. Ne-am fi maximizat șansele de reușită.
Ne-am dorit o negociere onestă între partidele din arcul guvernamental. Nu s-a acceptat, vom vedea care vor fi consecințele politice şi cine va plăti pentru prea accentuatul orgoliu personal.
Nu era corect ca PNL şi USR să se alieze din nou împotriva PSD, susținând un singur candidat şi izolând PSD – un partener corect de guvernare. Şi totuși, am sentimentul că, în subteranele politicii dâmbovițene, nu s-a renunțat la acest scenariu. Probabil i se caută forma, dar esența va rămâne.
Încă mai cred că era un bun moment pentru a demonstra cu toții că, aşa cum am dovedit maturitate politică în interesul românilor la guvernare, aşa am fi putut agrea un “Pact pentru București” – un oraș european căruia îi este necesar un bun manager, un administrator destoinic şi ferm, un om cu viziune administrativă, capabil să fie permanent în dialog cu cetățenii, ministerele, primarii de sectoare şi din zona limitrofă – județul Ilfov, dar şi susținere politică în Consiliul General pentru proiecte de anvengură.
Sper că această campanie va fi una despre Capitală, despre viața bucureștenilor, soluții la multitudinea de probleme sistemice şi nu despre lebede negre, compromiterea unor candidați, aşa-zise dezvăluiri bazate pe fake news-uri. S-a tot întâmplat aşa şi iată care este rezultatul: un oraș abandonat, în care oamenii nu se simt în siguranță!
Mulțumesc din suflet colegilor mei de la București şi președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru susținere. Sunt şi voi rămâne devotată echipei noastre social democrate și, în special, oamenilor care ne acordă încrederea!”, a scris Gabriela Firea.