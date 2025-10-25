Gabriela Firea a anunțat sâmbătă că nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, preferând să-și continue mandatul de europarlamentar. În postarea sa, Firea îl critică pe fostul lider al PSD, Marcel Ciolacu, afirmând că anul trecut a fost desemnată „candidatul deocamdată” al partidului pentru Capitală.

Europarlamentarul și președinta PSD București, Gabriela Firea, a clarificat motivele pentru care nu va intra în cursa pentru Primăria Capitalei, preferând să-și continue mandatul de europarlamentar.

Firea subliniază că, de-a lungul carierei sale, a dus la capăt proiectele asumate, chiar și în condiții dificile, și că acum dorește să se concentreze pe contribuția sa la proiectele europene care vizează dezvoltarea României și susținerea familiilor, tinerilor, femeilor, seniorilor, fermierilor și antreprenorilor.

Despre Primăria Capitalei, Firea afirmă că și-ar fi dorit să finalizeze proiecte mari de infrastructură, investiții în spitale, parcuri, transport și termoficare începute în mandatul anterior, dar recunoaște că în viață trebuie făcute alegeri și speră ca viitorul primar general să continue investițiile în interesul bucureștenilor.

Ea a subliniat importanța continuității în administrație și a respectului față de cetățeni, precizând că va acorda susținere totală colegului său social-democrat care va candida. Firea a criticat și procedurile din partid din anul precedent, când s-a simțit „candidatul deocamdată” al PSD, fără sprijin logistic sau politic adecvat, și a explicat dificultățile întâmpinate din cauza unor campanii interne și alianțe politice.

În final, Gabriela Firea și-a exprimat recunoștința față de cei peste 170.000 de bucureșteni care i-au acordat votul și a subliniat că va rămâne devotată echipei social-democrate și oamenilor care îi oferă încredere, dorind ca viitoarea campanie să fie centrată pe soluții pentru Capitală, nu pe conflicte politice sau atacuri mediatice.