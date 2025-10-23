Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că formațiunea va desfășura o campanie electorală „curată” pentru Primăria Capitalei, bazată pe proiecte și soluții concrete, nu pe atacuri personale.

Acesta a precizat că social-democrații vor miza pe un candidat care are experiență administrativă și rezultate dovedite, fără a se concentra pe imagine sau promisiuni fără acoperire.

Presa vehiculează deja că în interiorul partidului competiția se poartă între Gabriela Firea, fost primar general și actual europarlamentar, și Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Sorin Grindeanu a subliniat că oricine va fi desemnat candidat al PSD, acesta va avea un portofoliu solid de realizări și o viziune clară pentru dezvoltarea Bucureștiului.

Liderul interimar al PSD a insistat asupra faptului că partidul dorește să aibă o campanie pozitivă, axată pe rezultate și pe soluții administrative reale. Grindeanu a arătat că social-democrații își doresc un candidat care să se prezinte sincer în fața bucureștenilor și să le explice ce a făcut până acum și ce intenționează să facă mai departe pentru capitală.

El a criticat totodată anumiți politicieni care, potrivit afirmațiilor sale, s-au limitat la a-și construi imaginea publică, fără a livra rezultate concrete în funcțiile deținute. Grindeanu a afirmat că astfel de abordări nu mai pot convinge electoratul și că PSD vrea să ofere un exemplu de responsabilitate și competență administrativă.

„Eu cred că candidatul nostru va fi cel care va veni deschis în faţa bucureştenilor să spună ce vrea să facă, ce a făcut. (…) Sunt unii care chiar şi atunci când au fost în anumite funcţii doar au lucrat pe imagine, dar când te uiţi n-au făcut nici măcar un kilometru de autostradă. Dar, mă rog, închidem acest subiect. Candidatul nostru, oricare va fi el, are ce să arate în spate ca şi experienţă administrativă, ce a făcut şi, în mod sigur, campania va fi axată pe ceea ce vrea să facă, cu sprijinul nostru. Al tuturor”, a explicat Sorin Grindeanu astăzi, 23 octombrie.

Președintele interimar al PSD a adăugat că formațiunea va lua o decizie finală privind candidatul pentru Primăria Capitalei la începutul săptămânii viitoare.

El a precizat că, în weekend, vor avea loc mai multe întâlniri cu Organizația PSD București, iar ulterior va fi convocat un Birou Permanent Național pentru a oficializa nominalizarea.