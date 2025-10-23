PSD demonstrează cum se pot apăra interesele românilor prin utilizarea resurselor energetice naționale în beneficiul a sute de mii de familii și a mii de companii locale, susține Grindeanu.

Conform spuselor sale, după săptămâni de negocieri tehnice cu Comisia Europeană, conduse de ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, România a obținut aprobarea pentru continuarea producției de energie pe bază de cărbune la Turceni, Rovinari, Mintia și Paroșeni.

Grindeanu a explicat că această decizie presupune protejarea a 15.000 de locuri de muncă, asigurarea încălzirii pentru aproximativ 400.000 de gospodării, menținerea unei capacități de 1.000 MW în sistemul energetic național și sprijin real pentru muncitorii din energie și familiile lor. Potrivit lui, aceste măsuri reflectă interesul național al României și arată că PSD guvernează prin rezultate concrete, nu prin vorbe goale.

„PSD demonstrează ce înseamnă să știi să aperi cu adevărat interesele românilor, folosind energia României în folosul a sute de mii de familii și a mii de companii locale. ⚡🇷🇴 După săptămâni de discuții tehnice cu Comisia Europeană, conduse de ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, România a obținut aprobarea pentru continuarea producției de energie pe bază de cărbune la Turceni, Rovinari, Mintia și Paroșeni. Asta înseamnă:

* 🔒 15.000 de locuri de muncă protejate

* 🏠 400.000 de gospodării încălzite în continuare

* ⚙️ 1.000 MW capacitate menținută în sistemul energetic național

* 👷‍♂️ Protecție reală pentru muncitorii din energie și familiile lor Stabilitatea energetică, apărarea locurilor de muncă și menținerea unor condiții de viață demne pentru români înseamnă, toate, interesul național al României. PSD guvernează prin rezultate concrete — nu prin vorbe goale!”, a scris social-democratul, joi, pe contul său de Facebook.

Anterior, miercuri, de la Craiova, Grindeanu afirmase că PSD trebuie să redevină o alternativă credibilă la guvernările de dreapta și la populismul fără soluții. El a subliniat că organizația PSD Dolj are un rol important în atingerea acestui obiectiv și a spus că își dorește ca Claudiu Manda, un social-democrat cu experiență în lucru colectiv, să facă parte din viitoarea echipă de conducere a partidului.

Grindeanu a adăugat că, din poziția de Secretar General al PSD, Manda se va asigura că partidul urmează o direcție corectă și că românii așteaptă soluții concrete de la social-democrați, insistând că unitatea partidului este esențială pentru succes.

„Din inima Olteniei, de la Craiova, am transmis astăzi un mesaj puternic pentru social-democrația românească! PSD trebuie să redevină alternativa credibilă la dezastrul de dreapta și la populismul fără substanță și fără soluții. Una dintre cele mai puternice organizații din țară, PSD Dolj, poate contribui la succesul acestui obiectiv. De aceea îmi doresc ca din viitoarea echipă de conducere a partidului să facă parte Claudiu Manda, un social-democrat care a dovedit că este capabil să lucreze în echipă și pentru echipă. Cu disciplină, coordonare și unitate, din funcția de Secretar General al PSD, sunt sigur că Claudiu Manda se va asigura că partidul merge într-o direcție corectă. Românii așteaptă de la noi soluții. Trebuie să fim #uniți pentru români! Vom fi #puternici, doar împreună!”, a spus social-democratul cu o zi în urmă.

Comentariile românilor la aceste declarații au fost mixte. Unii susținători au scris „Forța Grindeanu!” și „PSD va rămâne nr. 1”, în timp ce critici ai partidului au afirmat că acesta este „în cădere liberă” și că guvernarea PSD nu a realizat reformele necesare, fiind nevoie de schimbări urgente pentru o economie viabilă.