„Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat azi la Craiova, un atac frontal la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că forțează procedurile legale în tentativa de a elimina pensiile speciale ale magistraților și că transformă tema într-un exercițiu de imagine. În centrul criticii: termenele de avizare de la CSM, rolul Curții Constituționale și nevoia de a repara „excesele” fără a încălca litera legii. În mesajul său, Grindeanu a punctat explicit că nu poți anunța eliminarea pensiilor speciale pentru magistrați și, în același timp, să ignori procedurile obligatorii. (…) Mesajul liderului PSD lovește în două direcții: respectarea termenelor procedurale – avizul CSM nu e opțional, iar grăbirea lui poate vicia actul normati. Dar și tentația de a arunca responsabilitatea în cârca Curții Constituționale, ca și cum aceasta ar trebui să „închidă ochii” la scurtături”, a notat jurnalistul Dan Andronic într-un articol publicat pe EVZ.

Grindeanu consideră că un asemenea demers nu ar trebui să devină un joc de imagine sau un gest de orgoliu politic, ci o acțiune coerentă și conformă legii.

„Să vină ministrul justiției Radu Marinescu să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care să spui că trebuie să stai 30 de zile să primești avizul de la CSM și tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că așa ești tu învățat. Și te aștepți de la Curtea Constituțională să treacă peste aceste lucruri”, a transmis Grindeanu.

Potrivit jurnalistului, Grindeanu ridică o întrebare-cheie pentru premierul Ilie Bolojan:

„Îți dorești cu adevărat să îndrepți aceste nedreptăți… sau vrei să faci doar un joc de imagine de orgoliu personal și nu vrei să rezolvi această problemă?”

De asemenea, Dan Andronic subliniază că acuzația merge la esența guvernării. Mai precis, reforma pensiilor speciale are sens „doar dacă supraviețuiește controlului de constituționalitate”, iar orice improvizație procedurală „riscă să arunce pe ușă ceea ce a fost câștigat pe geam, cu cost politic și social multiplicat”.

În discursul său, Grindeanu a vorbit și despre excesele din sistemul actual, afirmând că este inacceptabil ca persoane să iasă la pensie la vârste de 48 sau 49 de ani, cu pensii care depășesc 7.000, 8.000, 9.000 sau chiar 10.000 de euro.

„Nu e normal să ieși la pensie la 48, 49 de ani, cu pensie de 7, 8, 9, sau 10.000 de euro. Astea nu sunt lucruri normale și trebuie să fie îndreptate”, a subliniat Grindeanu.

Potrivit jurnalistului Dan Andronic, mesajul de la Craiova este calibrat pe percepția publică despre inechitate.

„Mesajul de la Craiova este calibrat pe percepția publică despre inechitate: pensionări foarte timpurii și cuantumuri supra-medii pentru anumite categorii, în timp ce presiunea pe buget și pe contribuabili crește. Politic, această linie întărește legitimitatea reformei – dar numai dacă e făcută ca la carte”, a explicat acesta.

Liderul social-democrat a anunțat și o reacție legislativă rapidă.

„Noi am propus să facem rapid și o să facem, o să venim rapid cu o propunere care vă asigură de acest lucru, vă readuce în parametrii decenți”, a declarat Sorin Grindeanu.

PSD urmează să vină cu o propunere care respectă termenele legale, include avizul CSM, rezistă controlului Curții Constituționale și corectează punctele sensibile ale sistemului.

„Tradus în termeni tehnici, PSD promite un pachet care: respectă termenele și procedurile de avizare (în special de la CSM); este construit să reziste controlului CCR; corectează punctele-sensibile: vârsta minimă efectivă de ieșire, baza de calcul, plafonarea sau degresivitatea beneficiilor În reforme cu încărcătură constituțională, procedura este substanța. Orice proiect cu termene sărite sau avize eludate devine vulnerabil la CCR. O invalidare nu doar că întoarce reforma la zero, dar produce cinism public, inflamează corpuri profesionale și mută conflictul din Parlament în stradă și în instanțe”, a explicat Andronic.

În finalul intervenției sale, Sorin Grindeanu a apelat la un registru moral, afirmând că guvernarea trebuie făcută cu echilibru și deschidere față de cetățeni.

„Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetățeni”, a punctat Grindeanu.

Potrivit jurnalistului, mesajul liderului social-democrat sugerează un dublu standard de evaluare: fermitate față de privilegii nejustificate și respect față de regulile statului de drept.