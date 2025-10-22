Marius Budăi a transmis că premierul Ilie Bolojan era conștient de riscurile proiectului de lege, dar a continuat procedura de asumare a răspunderii în Parlament. El a afirmat că „documentele oficiale de la Ministerul Justiției și Consiliul Legislativ” indicau clar lipsa avizului CSM și nereguli procedurale.

Deputatul PSD a declarat că, potrivit acestor documente, „domnul prim-ministru a fost informat că legea nu are cum să treacă de Curtea Constituțională” și că „fondurile din PNRR vor rămâne blocate” din această cauză.

Budăi a adăugat că premierul a refuzat propunerea PSD de a constitui un grup de lucru în Guvern care să se asigure că noul proiect respectă normele constituționale. În opinia sa, această decizie ar fi confirmat că reforma anunțată public a fost „doar o fentă de imagine”.

„Domnul prim-ministru Ilie Bolojan ştia că ‘Legea pensiilor magistraţilor’ va pica la CCR! Nu mai poate nega acest lucru! Documentele oficiale de la Ministerul Justiţiei şi de la Consiliul Legislativ i-au semnalat domnului prim-ministru atât absenţa avizului CSM, cât şi viciile de fond ale legii. Deci a ştiut că legea nu are cum să treacă de Curtea Constituţională! A ştiut că fondurile din PNRR vor rămâne blocate! Acum înţelegem de ce a refuzat propunerea PSD de a se constitui un grup de lucru în Guvern care să vină cu expertiza constituţională astfel încât noua variantă de lege să treacă de CCR”, a scris Budăi, pe Facebook.

În mesajul publicat, Budăi a făcut trimitere la un punct de vedere transmis de Ministerul Justiției, care menționa necesitatea avizului din partea Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Economic și Social pentru proiectul de lege privind pensiile de serviciu.

Totodată, potrivit informațiilor prezentate de deputatul PSD, Consiliul Legislativ a atras atenția că proiectul nu respecta procedura prevăzută de lege și că „din documentele atașate nu rezultă faptul că acesta a fost avizat de CSM”.

Budăi a citat și prevederile Legii nr. 305/2020 privind Consiliul Superior al Magistraturii, care stabilesc că „Plenul CSM avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești”.

„Toată povestea cu reforma şi ameninţarea cu demisia a fost doar o fentă de imagine! Citez din punctul de vedere al Ministerului Justiţiei – ‘semnalăm că este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Consiliului Economic şi Social cu privire la acest proiect de lege’. De asemenea, domnul prim-ministru a fost informat de Consiliul Legislativ că proiectul de lege nu respectă procedura. ‘Din documentele ataşate prezentului proiect nu rezultă faptul că acesta a fost avizat de CSM’, iar conform Legii 305/2020 privind CSM ‘Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normate ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti’”, a menţionat social-democratul.

Curtea Constituțională a României a respins proiectul privind pensiile magistraților, invocând motive extrinseci de neconstituționalitate legate de procedura de adoptare, și nu de conținutul legii.

În avizul emis pe 29 august, Consiliul Legislativ avertizase deja că omiterea solicitării avizului CSM putea compromite validitatea întregii legi. Această omisiune, potrivit instituției, expunea actul normativ riscului de a fi declarat neconstituțional, fapt confirmat ulterior prin decizia CCR.