Legea promulgată de președintele Nicușor Dan prevede instalarea obligatorie a butoanelor de panică în toate saloanele destinate internării pacienților din spitalele publice și private. Măsura are rolul de a permite declanșarea unei alerte rapide în caz de urgență medicală sau pericol iminent.

Sistemele sunt gândite în special pentru pacienții imobilizați sau cu mobilitate redusă, care nu pot solicita ajutorul personalului medical prin alte mijloace.

„Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătăţii şi care va creşte gradul de protecţie deopotrivă pentru pacienţi şi pentru personalul medical. În toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanşa o alertă în cazul unor urgenţe medicale sau a unor situaţii de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienţii imobilizaţi sau cu autonomie redusă”, a transmis președintele într-o postare publică.

Pe lângă aceste sisteme, legea impune și montarea camerelor de supraveghere video în secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), în unitățile de primiri urgențe, dar și în cele destinate pacienților cu afecțiuni cardiace critice. Conform explicațiilor oferite de șeful statului, obiectivul este dublu: creșterea transparenței și a calității actului medical, dar și asigurarea unui grad sporit de protecție pentru personalul sanitar.

„Scopul este asigurarea respectării protocoalelor şi procedurilor medicale pentru ca pacienţii să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale. În acelaşi timp, acest sistem oferă un grad sporit de siguranţă personalului medical prin descurajarea potenţialelor agresiuni din spitale”, a precizat Nicușor Dan.

Promulgarea acestei legi face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme pentru care premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. Printre actele normative incluse se numără și modificările privind sistemul de pensii al avocaților, ordinea și siguranța publică, precum și legea educației fizice și sportului.

Prin noua lege a sănătății, Guvernul își propune o restructurare a modului în care este organizat și finanțat sistemul medical românesc. Premierul Ilie Bolojan a subliniat în plenul Parlamentului că obiectivul principal al reformei este crearea unui sistem medical „corect, eficient și accesibil”, care să răspundă nevoilor reale ale pacienților.

„Un stat corect, cu respect pentru români, nu poate exista în absenţa unui sistem de sănătate accesibil, eficient, cu servicii medicale decente pentru fiecare pacient”, a declarat premierul. El a arătat că, deși bugetele pentru sănătate au crescut în ultimii ani, iar salariile personalului medical s-au majorat semnificativ, aceste resurse nu s-au reflectat proporțional în calitatea serviciilor oferite pacienților.

Conform explicațiilor premierului Bolojan, legea urmărește trei direcții principale de schimbare. Prima vizează reorientarea pacienților din zona spitalizărilor inutile către medicina de familie și cea de specialitate, prin limitarea internărilor nejustificate. Guvernul estimează că această măsură ar putea aduce economii de peste 3 miliarde de lei, fonduri ce urmează să fie redirecționate către servicii medicale de bază.

„Modalitatea de plată pentru medicii de familie se va schimba. Vom pune accentul pe serviciile oferite pacienţilor, care vor constitui peste două treimi din plată, dar o treime din banii plătiţi vor fi pe baza numărului de pacienţi înscrişi pe listă”, a explicat premierul.

A doua direcție are în vedere îmbunătățirea accesului la servicii medicale, mai ales pentru persoanele din comunitățile izolate. Noile reglementări prevăd ca pacienții vârstnici, bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități să poată beneficia de îngrijire la domiciliu fără costuri suplimentare. În plus, Guvernul introduce un nou mecanism de aprobare a medicamentelor inovative, menit să asigure predictibilitate bugetară și încurajarea prescrierii de medicamente generice.

„Seniorii, bolnavii cronici şi persoanele cu dizabilităţi primesc îngrijire la domiciliu fără costuri suplimentare. Se schimbă şi mecanismul prin care asigurăm accesul la medicamente inovative, în aşa fel încât să fie predictibil şi fără presiune pe bugetul public, încurajând prescrierea de medicamente generice”, a declarat Ilie Bolojan.

A treia direcție a reformei vizează responsabilitatea financiară și performanța managerială din spitale. Conducerea unităților medicale va fi condiționată de îndeplinirea unor indicatori de performanță, iar numirile fără concurs vor fi eliminate. Totodată, sunt introduse sancțiuni pentru raportările false și mecanisme de recuperare a sumelor aferente serviciilor fictive.

„Pentru a asigura un management profesionist în spitale, contractele vor fi pe bază de indicatori de performanţă, evaluarea se va face transparent şi se elimină numirile fără concurs. Creşte responsabilitatea managerilor şi a şefilor de secţie”, a explicat premierul.

În cadrul aceleiași reforme, Guvernul introduce categoria „spitale de importanță strategică”, care va permite prioritizarea investițiilor și dotărilor pentru unități esențiale în gestionarea crizelor medicale. Măsura urmărește întărirea rețelei publice de sănătate și creșterea capacității de reacție în situații de urgență.

În același timp, legea impune reguli mai stricte și pentru spitalele private. Acestea vor fi obligate să suporte costurile dacă un pacient este externat nejustificat și trebuie reinternat într-un spital public în termen de 48 de ore pentru aceeași afecțiune.