Discuțiile au avut ca scop stabilirea direcțiilor de acțiune pentru redactarea unei noi legi, în contextul deciziei Curții Constituționale a României (CCR) care a invalidat forma anterioară a actului normativ.

Nicușor Dan a anunțat că urmează elaborarea unui nou proiect legislativ, menit să răspundă observațiilor formulate de Curtea Constituțională. În acest sens, Partidul Social Democrat a propus formarea unui grup de lucru și inițierea de negocieri directe cu asociațiile magistraților, pentru a asigura o variantă care să respecte atât principiile constituționale, cât și cerințele din PNRR.

Potrivit surselor Observator, discuțiile din cadrul coaliției s-au blocat după ce liderii nu au reușit să ajungă la un acord privind modul de elaborare a noii legi. Sursele arată că social-democrații au decis să părăsească sala de ședință în semn de nemulțumire față de poziția adoptată de partenerii de guvernare.

Conform acelorași surse, premierul Ilie Bolojan a insistat ca noul proiect legislativ să fie elaborat și adoptat direct de către Guvern, urmând ca documentul să fie transmis ulterior pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În opoziție, reprezentanții PSD au continuat să susțină varianta înființării unei comisii de lucru, care să includă toate părțile implicate și să permită o consultare extinsă înainte de adoptarea actului normativ.

Anterior, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că proiectul pensiilor speciale a fost derulat în grabă și că este necesară refacerea acestuia.

„O să le propun colegilor din Coaliție să formăm un grup de lucru care să vină cu o nouă formă pentru legea pensiilor speciale ale magistraților și pe care să o propună Parlamentului sau să fie reasumată de Guvern. Procedura o vom decide în Coaliție. Dacă e adevărat că legea a fost respinsă pe formă, în lipsa avizului de la CSM, atunci înseamnă că trebuie reluată procedura”, a transmis acesta.

Amintim că CCR a respins legea pensiilor magistraților, invocând tocmai încălcarea procedurii legate de obținerea avizului consultativ al CSM, aspect asupra căruia Consiliul Legislativ avertizase încă dinainte.

În avizul negativ emis pe 29 august, Consiliul Legislativ avertiza că omiterea completării procedurii legale cu CSM putea compromite întreaga lege, expunând-o riscului de a fi declarată neconstituțională.