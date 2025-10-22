Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, se află într-o vizită oficială în Coreea de Sud, pentru a participa la expoziția ADEX 2025, la invitația autorităților sud-coreene. De data aceasta, delegația a inclus și oameni de afaceri români din diferite domenii, cărora li s-au organizat întâlniri cu parteneri relevanți pentru activitatea lor.

În program, ministrul Miruță a avut discuții directe cu ministrul Apărării al Coreei de Sud, Ahn Gyu-back, cu directorul agenției sud-coreene pentru achiziții militare (DAPA), Jong Gun Seok, și a participat la o masă rotundă cu secretarul general adjunct al NATO, Radmila Şekerinska. Conversațiile au fost despre cum să se extindă cooperarea în industria de apărare, inclusiv producția de echipamente militare în România, în parteneriat cu firme sud-coreene. S-au discutat condițiile în care companiile din Coreea de Sud pot participa în programul european SAFE.

Scopul vizitei este să găsească oportunități concrete de colaborare în industria de apărare, cu accent pe investițiile firmelor sud-coreene în producția de echipamente militare și proiectele tehnologice dezvoltate împreună cu România. În această perioadă, România poartă discuții cu mai mulți parteneri străini pentru a decide cea mai bună modalitate de a folosi fondurile alocate prin programul european SAFE.

Ministrul Miruță a explicat că are responsabilitatea să se asigure că nevoile Armatei Române sunt transformate într-o ofertă comercială eficientă. A spus că asta înseamnă nu doar investiția propriu-zisă, ci și costurile ulterioare și impactul pentru economia locală, de la noi locuri de muncă la implicarea firmelor românești în lanțul de producție, subliniind că investițiile trebuie să fie gândite pentru competitivitate și sustenabilitate pe termen lung.

„Ca ministru al Economiei, am obligaţia să mă asigur că cerinţele operaţionale ale Armatei Române sunt transpuse într‑o ofertă comercială eficientă. Asta nu înseamnă doar investiţia în sine, ci și costurile care derivă ulterior şi impactul pe care aceste noi parteneriate îl au pentru economia locală – de la noi locuri de muncă până la implicarea companiilor româneşti în lanţul de producţie și la faptul că trebuie să ne asigurăm că aceste investiții sunt făcute cu o gândire orientată spre competitivitate, pentru a avea o sustenablitate pe termen lung”, afirmă Radu Miruţă, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

S-au discutat clar detalii despre contractul dintre România și compania Hanwha Aerospace pentru livrarea a 54 de obuziere autopropulsate K‑9 și 36 de vehicule de sprijin K‑10, care ar urma să fie livrate începând cu 2027. Totodată, s-a vorbit despre construirea unei noi fabrici la Petrești, Dâmbovița, programată să înceapă în primul trimestru al anului 2026.

Ministrul Miruță are în program întâlniri cu reprezentanții companiilor sud-coreene Hanwha Aeronautics și Hyundai Rotem pentru a discuta posibile colaborări, dar și întâlniri importante pentru firmele românești din delegație.

Ministrul este însoțit de secretarul de stat Iulian Mărgeloiu și de o delegație de companii românești din domeniile software, automatizări, producție electrică și cosmetice: UiPath, Cargo Truck, East Electric, Farmec și Skinguru-Pirios. Ministerul Economiei a lansat invitația ca firmele românești să vină cu oferte de parteneriat la Seul.

Vizita arată că România este un partener strategic de încredere, într-o perioadă în care competiția globală pentru investiții industriale și tehnologice este foarte mare.