Meteorologii și climatologii avertizează că iarna care urmează ar putea fi una geroasă, cu ninsori abundente și viscol, pe fondul unor anomalii ale vortexului polar.

Frigul a început să se facă simțit încă de la sfârșitul lunii septembrie, iar marți, la Miercurea Ciuc, s-a înregistrat un nou record de temperaturi negative, de -9,7 grade Celsius.

Pe crestele munților, iarna este deja instalată, iar la altitudini mai joase diminețile sunt caracterizate de brumă, pământ înghețat și temperaturi record. La Vârful Omu, de exemplu, peisajul este complet înghețat.

Specialiștii meteo spun că gerul timpuriu a apărut prin slăbirea vortexului polar, care permite maselor de aer rece să coboare spre zonele temperate ale globului. Un meteorolog ANM a explicat că, în mod normal, temperaturile ar trebui să fie în general pozitive pentru această perioadă, dar un front atmosferic rece care a traversat țara a dus la valori neobișnuit de scăzute.

„În mod normal ar trebui să avem temperaturi în general pozitive la această dată până la 10 – 12 grade în zona litoralului, 8 – 9 grade în Capitală, în depresiuni ar trebui să avem undeva spre 0 grade, dar iată că am avut un front atmosferic rece care a traversat duminică țara”, a zis el.

Specialiștii meteo spun că, în loc să fie menținut frigul la Polul Nord de curenții puternici ai vortexului polar, acesta s-a slăbit și și-a încetinit mișcarea, permițând aerului rece să se scurgă spre zonele temperate, unde apar ninsori abundente și zile geroase. Astfel, pot apărea episoade de răciri bruște, cu temperaturi nocturne care pot coborî chiar sub -20 de grade și cu viscol.

„Avem episoade de răciri bruște și chiar situații în care avem ger, adică temperaturi nocturne sub -15, și chiar -20 de grade în astfel de episoade. Respectiv ninsori, și chiar episoade în care avem situații de viscol”, a precizat alt meteorolog.

Primele zăpezi au căzut încă din luna septembrie, iar Transfăgărășanul și Transalpina au fost închise cu trei săptămâni mai devreme. Climatologii urmăresc cu atenție vortexul polar, care face diferența între o iarnă caldă și uscată și una geroasă, cu zăpadă.

Prognozele Accuweather ne indică că primii fulgi de nea în București ar putea apărea abia spre finalul lunii decembrie, în jurul datei de 22 decembrie, cu temperaturi maxime de aproximativ 2 grade și minime de –5 grade.

Ninsori sunt așteptate și pe 23 și 27 decembrie, ceea ce ar putea aduce un Crăciun cu temperaturi sub zero și un peisaj alb.