Meteorologii au transmis că vântul va avea intensitate slabă și moderată, cu intensificări locale în Banat, iar în Moldova și la munte, la altitudini mai mari, rafalele vor putea ajunge la 50–60 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 20 de grade, iar valorile minime vor oscila între -3 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 12 grade pe litoral. Pe timpul nopții, se va semnala formarea ceții, în special în regiunile sudice, estice și centrale, precum și izolat în restul țării.

În Capitală, cerul va fi variabil, iar diminețile și nopțile vor fi reci, specifice perioadei. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor situa între 3 și 6 grade noaptea și 17–18 grade pe timpul zilei.

La munte, valorile maxime vor înregistra o creștere până pe 25 octombrie, urcând de la 6–12 grade, în timp ce minimele vor crește de la -6…-4 grade până la 4–6 grade. După această perioadă, se estimează o scădere a temperaturilor, cu maxime de 4–6 grade ziua și minime de -2–0 grade noaptea.

Precipitațiile vor fi slabe și izolate, cu o probabilitate mai mare între 25 și 30 octombrie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările pentru perioada 20 octombrie – 17 noiembrie 2025, anunțând o vreme mai rece decât media obișnuită și precipitații mai consistente în ultima săptămână a lunii octombrie.

20 – 27 octombrie 2025

Temperaturile vor fi în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu posibile scăderi ușoare în regiunile intracarpatice. Regimul de precipitații va fi excedentar în zonele vestice și sud-vestice, în timp ce în restul țării se estimează cantități mai mici de precipitații.

27 octombrie – 3 noiembrie 2025

Mediile temperaturilor vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, la nivel național. Precipitațiile vor fi excedentare în întreaga țară.

3 – 10 noiembrie 2025

Valorile medii ale temperaturii aerului se vor încadra în limitele climatologice normale pentru această săptămână în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în sud și centru, iar în restul teritoriului se vor situa aproape de media normală.

10 – 17 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de normele climatologice în toate regiunile țării. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în nord-est, în timp ce în restul teritoriului se vor încadra aproape de valorile obișnuite.