Antarctica traversează un episod fără precedent. Temperaturile de iarnă au urcat cu până la 20°C peste normal

Antarctica înregistrează un nou semnal de alarmă climatică, după ce temperaturile măsurate în luna iunie au depășit recordurile anterioare pentru sezonul rece. La o stație meteorologică de pe continent, mercurul a urcat la peste 15°C, în contextul unui val de căldură care durează de aproape trei săptămâni. Cercetătorii aflați în teren descriu fenomenul drept o situație neobișnuită, cu ploi și topirea gheții într-o perioadă în care ar trebui să domine ninsorile și temperaturile negative. Noile date apar pe fondul avertismentelor privind accelerarea efectelor schimbărilor climatice în regiunea antarctică.

Antarctica se confruntă cu un episod termic excepțional pentru această perioadă a anului, după ce temperaturile au ajuns la valori cu până la 20 de grade Celsius peste mediile climatologice specifice sezonului rece. Potrivit datelor meteorologice, la o stație de monitorizare au fost înregistrate peste 15°C în luna iunie, depășind recordurile anterioare de căldură pentru iarnă.

Acest nou maxim termic vine după un val de căldură persistent, care a menținut temperaturile maxime zilnice peste pragul de îngheț timp de trei săptămâni consecutive. Specialiștii din teren afirmă că efectele sunt deja vizibile asupra stratului de zăpadă și a ghețarilor.

Descriind situația observată în ultimele zile, un cercetător aflat în Peninsula Antarctică a relatat schimbările rapide produse de temperaturile neobișnuit de ridicate.

„Weekendul trecut a fost foarte ciudat. Temperaturile au crescut foarte mult aici, așa că totul s-a topit afară. De obicei, în această perioadă sunt 20 cm de zăpadă și multă gheață pe jos”, a declarat Luis Muñoz, glaciolog chilian, pentru The Guardian.

Fenomenul nu s-a limitat la zonele de coastă. Chiar și pe ghețarul Collins, situat la aproximativ 500 de metri altitudine, cercetătorul spune că a observat efectele directe ale ploilor și ale temperaturilor ridicate asupra masei de gheață.

Observațiile făcute pe teren arată că procesul de topire a continuat într-un moment al anului în care ghețarii ar trebui să acumuleze noi straturi de zăpadă și să își refacă rezervele de gheață.

Potrivit glaciologului chilian, condițiile actuale sunt incompatibile cu evoluția normală a sezonului rece din Antarctica și pot afecta echilibrul ghețarilor pe termen lung.

„A existat un impact direct asupra ghețarului, care ar trebui să primească zăpadă acum. Nu ar trebui să sufere ablație în această perioadă a anului. Evident, acest lucru nu este benefic pentru ghețar”, a spus el.

Cercetătorii urmăresc cu atenție astfel de evenimente deoarece frecvența și intensitatea lor au crescut în ultimii ani. În Peninsula Antarctică, una dintre regiunile care se încălzesc cel mai rapid de pe continent, schimbările de temperatură influențează direct stabilitatea ghețarilor și a ecosistemelor dependente de gheață.

Avertismentele privind viitorul regiunii au fost consolidate și de un studiu publicat în revista Frontiers in Environmental Science, care a analizat posibilele evoluții climatice în Peninsula Antarctică, cea mai nordică parte a continentului.

Cercetarea a modelat atât scenariile optimiste, cât și pe cele bazate pe emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Rezultatele indică faptul că, în varianta cea mai pesimistă, suprafața acoperită de gheață marină ar putea scădea cu aproximativ 20%.

O astfel de reducere ar avea consecințe importante asupra lanțului trofic antarctic. Specii-cheie, precum krillul, depind de existența gheții marine, iar diminuarea habitatului lor ar afecta numeroase animale care se hrănesc cu aceste crustacee, inclusiv balenele și pinguinii.

Studiul mai arată că încălzirea accentuată a oceanelor poate exercita presiuni suplimentare asupra ecosistemelor și poate favoriza apariția unor fenomene meteorologice extreme. Cercetătorii amintesc că mai multe evenimente severe din ultimii ani au fost asociate cu efectele încălzirii globale, inclusiv inundațiile devastatoare produse la Valencia în 2024 și furtunile musonice care au afectat Asia anul trecut.

Autorii studiului subliniază că direcția în care va evolua continentul antarctic nu este încă definitiv stabilită și depinde de măsurile adoptate la nivel global pentru limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În analiza lor, cercetătorii avertizează că cele mai severe efecte asupra ecosistemelor, gheții marine și climei regionale pot fi evitate doar prin reducerea rapidă a emisiilor și prin limitarea încălzirii globale.

Specialiștii atrag atenția că viitorul continentului „depinde de alegerile pe care le facem astăzi” și susțin că diminuarea emisiilor ar putea preveni cele mai importante și mai dăunătoare consecințe ale crizei climatice aflate în desfășurare.