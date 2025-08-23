Toate continentele Pământului riscă să rămână fără apă. O echipă de cercetare, condusă de omul de știință Hrishikesh Chandanpurkar de la Universitatea FLAME din India, spune că sunt necesare măsuri urgente pentru a ne pregăti pentru vremuri mai secetoase, din cauza schimbărilor climatice și a epuizării apelor subterane umane, scrie Sciencealert.com.

Folosind mai bine două decenii de observații prin satelit in cadrul Experimentului Gravity Recovery and Climate al NASA și al misiunii sale ulterioare, cercetătorii au creat o imagine a modului în care stocarea apei terestre s-a schimbat, din 2002.

„Am descoperit că toate continentele (orice uscat, cu excepția Groenlandei și Antarcticii) au suferit rate de uscare fără precedent, iar zonele continentale care se confruntă cu riscul de a rămâne fără apă cresc cu aproximativ dublul dimensiunii statului California în fiecare an”, scriu autorii.

Oamenii au perturbat major ciclul apei Pământului din cauza gazelor cu efect de seră care modifică atmosfera și prin devierea căilor navigabile și a bazinelor hidrografice. Deși zonele „umede” au devenit mai umede, iar zonele „uscate” au devenit mai uscate, aceste schimbări nu au nicio relevanță.

„Zonele uscate se usucă într-un ritm mai rapid decât zonele umede devin mai umede”, scrie echipa.

Asta înseamnă că, în general, apa terestră se diminuează, cu efecte devastatoare la nivel mondial. Asta include sursele de apă dulce de la suprafață, cum ar fi lacurile și râurile, precum și apele subterane stocate în acvifere adânci sub suprafața Pământului. Majoritatea populației umane – 75% – trăiește în 100 de țări în care apa dulce se pierde în ritm tot mai mare.

Unde a dispărut toată această cantitate? În mare parte, în ocean. Suficientă apă dulce este strămutată de pe continente încât contribuie acum mai mult la creșterea nivelului mării decât calotele glaciare.

Această schimbare către uscarea continentelor este determinată în mare măsură de pierderea apei terestre în zonele de latitudini mari, precum Canada și Rusia (regiuni pe care de obicei nu le considerăm „uscate”), despre care autorii bănuiesc că se datorează topirii gheții și permafrostului din aceste regiuni.

Pe continentele fără ghețari, 68% din pierderea rezervelor de apă terestră poate fi atribuită epuizării apelor subterane umane.

Secetele extreme, fără precedent, din America Centrală și Europa au jucat, de asemenea, un rol semnificativ, iar evenimente similare ar putea deveni mai frecvente și mai severe în viitor. Pe multe continente, utilizarea excesivă a apelor subterane poate fi atribuită regiunilor agricole aride, care se bazează pe această sursă de apă pentru irigarea culturilor: de exemplu, Valea Centrală din California, care produce 70% din migdalele lumii, și producția de bumbac din apropierea Mării Aral, acum complet aride, din Asia Centrală.

„În prezent, supraexploatarea apelor subterane este cel mai mare factor care contribuie la rata de scădere a stocării apei terestre în regiunile aride, amplificând impactul creșterii temperaturii, al aridităţii și al secetei extreme”, scriu autorii.

„Protejarea rezervelor de apă subterană la nivel mondial este primordială, într-o lume care se încălzește”, adaugă aceștia.

Ei speră că eforturile regionale, naționale și internaționale de a dezvolta utilizări durabile ale apei subterane pot ajuta la conservarea acestei resurse prețioase pentru mulți ani de acum înainte.