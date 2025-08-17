Companiile și cei 1,5 milioane de locuitori din zona capitalei Stockholm au fost îndemnați să reducă semnificativ consumul de apă potabilă, întrucât temperaturile extrem de ridicate au pus presiune pe sistemul de alimentare.

Compania Stockholm Vatten och Avfall, responsabilă de furnizarea apei în regiune, a anunțat că încălzirea apei din lacul Mälaren – principala sursă pentru capitală – afectează capacitatea de a acoperi cererea obișnuită de apă potabilă.

În aceste condiții, populația a fost rugată să renunțe la activități precum udarea grădinilor, umplerea piscinelor, spălarea mașinilor sau lăsarea robinetelor deschise inutil. Totodată, s-a recomandat ca mașinile de spălat rufe și vase să fie utilizate doar la încărcare maximă și ca oamenii să prefere dușurile rapide în locul băilor.

„Clima Suediei suferă schimbări majore. Iernile sunt mai scurte și mai blânde, iar verile sunt mai lungi și mai calde”, avertizează specialiștii, conform Portfolio.

Apelul autorităților a subliniat că fiecare picătură contează într-o perioadă marcată de un climat neobișnuit pentru această parte a Europei. Suedia, recunoscută pentru clima sa răcoroasă, a înregistrat în luna iulie temperaturi deosebit de ridicate, mai ales în a doua parte a lunii, când valorile termice s-au apropiat de 30 de grade Celsius.

Specialiștii în meteorologie și hidrologie atrag atenția că schimbările climatice sunt evidente în regiune. Iernile au devenit mai scurte și mai blânde, în timp ce verile sunt mai lungi și mai calde. Luna iulie a fost declarată cea mai fierbinte din ultimul secol în mare parte din Suedia, inclusiv în zonele nordice, unde temperaturile ridicate sunt mai puțin obișnuite.

În localitatea Jokkmokk, situată dincolo de Cercul Polar, au fost înregistrate timp de 15 zile consecutive temperaturi mai mari de 25 de grade Celsius, un fenomen considerat excepțional pentru această regiune.

Amintim că autoritățile din România au făcut anunțuri similare. Operatorul Regional Apa Târnavei Mari a transmis un avertisment pentru locuitorii din localitățile Șeica Mare și Boarta, după ce temperaturile ridicate din ultimele zile au dus la o creștere accentuată a consumului de apă din rețeaua publică.

Situația a determinat scăderea nivelului apei potabile în rezervorul de înmagazinare, iar compania avertizează că, dacă fenomenul continuă, va fi nevoită să restricționeze sau chiar să sisteze alimentarea pentru anumite perioade de timp.

Monitorizarea situației este permanentă, iar operatorul a adresat un apel către clienții din cele două localități pentru a reduce la minim consumul de apă în alte scopuri decât cele strict necesare, precum băut, igienă personală și igiena locuinței.

Folosirea apei pentru activități agricole sau zootehnice, stropirea spațiilor verzi, umplerea piscinelor ori răcorirea trotuarelor poate afecta întreaga comunitate, ducând la scăderea suplimentară a nivelului din rezervor și, implicit, la oprirea temporară a furnizării.