ANM a emis cod portocaliu de caniculă în Banat. În același timp, meteorologii avertizează că alte regiuni ale țării vor fi afectate de ploi puternice. Conform informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, în perioada 16–18 august sunt în vigoare avertizări atât pentru val de căldură, cât și pentru instabilitate atmosferică accentuată.

Județele Timiș, Arad și Bihor se află sub incidența codului portocaliu de caniculă, în timp ce mai multe alte zone sunt vizate de un cod galben care anunță vreme instabilă, potrivit Mediafax.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, în Bihor, Arad și Timiș temperaturile maxime vor atinge 37–38 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăși nivelul critic de 80 de unități.

Tot sâmbătă, a fost emis și un cod galben care vizează Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, mare parte din Transilvania, vestul și sudul Olteniei, dar și sud-vestul și centrul Munteniei. În aceste zone va fi resimțit un disconfort termic accentuat, cu temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade.

Duminică, canicula se va extinde în sud-vestul și centrul Munteniei, unde se vor înregistra valori termice de 35–36 de grade Celsius.

În același timp, în zone precum Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și în regiunile montane, sunt prognozate averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, căderi de grindină. Cantitățile de apă vor varia între 20–30 l/mp, cu posibile acumulări de până la 40–50 l/mp în zona montană.

Pe timpul nopții de duminică spre luni, instabilitatea atmosferică se va menține în Maramureș, Transilvania și în nordul și centrul Moldovei. Sunt așteptate rafale de vânt de 50–55 km/h, grindină de mici dimensiuni și precipitații cuprinse între 20 și 40 l/mp.

Pentru București, Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de caniculă și disconfort termic valabil în intervalul 16–18 august. Se vor înregistra temperaturi maxime de 35 de grade Celsius.

Sâmbătă, în Capitală, vremea va fi caniculară în a doua parte a zilei, cu temperaturi între 34 și 35°C. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală depășind 80. Cerul va fi preponderent senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Duminică, căldura va persista, cu o maximă estimată la 35°C și o minimă nocturnă de 17–18°C. Cerul se va menține senin, iar vântul va avea o intensitate redusă spre moderată.