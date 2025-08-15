Locuitorii capitalei suedeze și ai zonei metropolitane au fost rugați să își reducă consumul de apă, pe fondul valului de căldură neobișnuit de intens care a lovit Scandinavia în această vară, transmite Reuters.

Autoritățile locale au explicat că temperaturile ridicate ale apei din Lacul Mälaren, principala sursă de apă potabilă pentru aproximativ două milioane de persoane, au afectat capacitatea de producție a apei potabile. În acest context, oamenii au fost sfătuiți să scurteze timpul petrecut la duș, să nu mai umple piscinele, să evite udarea grădinilor și să nu mai spele mașinile.

„Fiecare picătură contează”, a declarat compania Stockholm Water and Waste într-un comunicat.

Scandinavia nu este singura afectată. Iulie a adus temperaturi de peste 40 de grade în mai multe regiuni ale Europei, provocând incendii de vegetație și sute de decese. Experții avertizează că astfel de fenomene vor deveni tot mai frecvente pe măsură ce efectele încălzirii globale se accentuează.

„Am avut schimbări majore în clima Suediei”, a declarat Erik Kjellstrom, profesor de climatologie la Institutul de Meteorologie şi Hidrologie din Suedia. „Iernile au devenit mai scurte şi mult mai blânde, iar verile au devenit, în general, mai lungi şi mai calde”, a precizat specialistul.

Datele oficiale arată că iulie a fost cea mai caldă lună din ultimele 100 de ani în anumite regiuni ale Suediei, nordul țării fiind cel mai afectat. În Jokkmokk, aflat chiar la nord de Cercul Polar, s-au înregistrat 15 zile consecutive cu temperaturi de peste 25 de grade Celsius.

Situații similare au fost raportate și în alte țări nordice. Capitala Norvegiei, Oslo, a cerut locuitorilor să își reducă consumul de apă, în timp ce în Ylitornio, Finlanda, lângă Rovaniemi, temperaturile au depășit 25 de grade timp de 26 de zile consecutive.

Un studiu publicat de grupul de cercetare World Weather Attribution arată că astfel de valuri de căldură sunt de cel puțin zece ori mai probabile în prezent decât în climatul preindustrial, ca urmare a activității umane.

Serviciul Copernicus al UE arată că temperatura medie globală a aerului în iulie a fost de 16,68 grade Celsius, cu aproape 0,5 grade peste media înregistrată între 1991 și 2020.