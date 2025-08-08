În timp ce în Germania ploile nu contenesc, în sudul Europei, în țări precum Italia, Spania și Turcia, situația este exact inversă: lipsa apei devine o problemă tot mai gravă.

Seceta prelungită afectează grav regiunile turistice, iar autoritățile sunt nevoite să ia măsuri stricte pentru a proteja resursele limitate de apă.

În interiorul insulei Mallorca, în zona Pla de Mallorca, situația este îngrijorătoare. Guvernul local analizează declararea mai multor localități drept zone de urgență, pentru a putea asigura alimentarea cu apă prin cisterne, finanțate de stat.

Iunie 2025 a fost cel mai secetos de la începutul măsurătorilor în 1961, cu doar 0,2 litri de precipitații pe metru pătrat, față de media normală de 16,7 litri. Rezerva totală de apă a scăzut la 48%, cu trei procente sub nivelul lunii precedente.

În comuna Deià, autoritățile au decis să sisteze alimentarea cu apă potabilă de trei ori pe săptămână, pentru a reduce consumul. Sunt interzise activități precum umplerea piscinelor, spălatul mașinilor sau udarea grădinilor. Chiar și hotelurile de lux sunt afectate, iar o treime din necesarul de apă este livrată cu cisterna.

În Turcia, în zona turistică Çeşme, situată în apropiere de Izmir, stocurile de apă din barajul Kutlu-Aktaş au scăzut dramatic, la doar 5%. Pentru a economisi resursele, autoritățile opresc zilnic alimentarea cu apă timp de șapte ore, între 23:00 și 6:00 dimineața.

Această măsură afectează puternic viața localnicilor și afacerile, fiind imposibilă igiena personală sau spălatul în acest interval.

Ministerul de Externe german a actualizat avertismentele de călătorie pentru Sicilia, subliniind gravitatea situației cauzate de lipsa precipitațiilor. Chiar dacă primăvara 2025 a adus ceva ploi, rezerva de apă rămâne scăzută în regiunile Palermo, Agrigent și Trapani. Dura secetă afectează atât agricultura, cât și viața de zi cu zi a locuitorilor.