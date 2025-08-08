Criza apei în zonele turistice mediteraneene
În timp ce în Germania ploile nu contenesc, în sudul Europei, în țări precum Italia, Spania și Turcia, situația este exact inversă: lipsa apei devine o problemă tot mai gravă.
Seceta prelungită afectează grav regiunile turistice, iar autoritățile sunt nevoite să ia măsuri stricte pentru a proteja resursele limitate de apă.
Mallorca este în criză severă de apă
În interiorul insulei Mallorca, în zona Pla de Mallorca, situația este îngrijorătoare. Guvernul local analizează declararea mai multor localități drept zone de urgență, pentru a putea asigura alimentarea cu apă prin cisterne, finanțate de stat.
Iunie 2025 a fost cel mai secetos de la începutul măsurătorilor în 1961, cu doar 0,2 litri de precipitații pe metru pătrat, față de media normală de 16,7 litri. Rezerva totală de apă a scăzut la 48%, cu trei procente sub nivelul lunii precedente.
În comuna Deià, autoritățile au decis să sisteze alimentarea cu apă potabilă de trei ori pe săptămână, pentru a reduce consumul. Sunt interzise activități precum umplerea piscinelor, spălatul mașinilor sau udarea grădinilor. Chiar și hotelurile de lux sunt afectate, iar o treime din necesarul de apă este livrată cu cisterna.
Întreruperi zilnice ale apei în Turcia
În Turcia, în zona turistică Çeşme, situată în apropiere de Izmir, stocurile de apă din barajul Kutlu-Aktaş au scăzut dramatic, la doar 5%. Pentru a economisi resursele, autoritățile opresc zilnic alimentarea cu apă timp de șapte ore, între 23:00 și 6:00 dimineața.
Această măsură afectează puternic viața localnicilor și afacerile, fiind imposibilă igiena personală sau spălatul în acest interval.
Sunt probleme și în Italia
Ministerul de Externe german a actualizat avertismentele de călătorie pentru Sicilia, subliniind gravitatea situației cauzate de lipsa precipitațiilor. Chiar dacă primăvara 2025 a adus ceva ploi, rezerva de apă rămâne scăzută în regiunile Palermo, Agrigent și Trapani. Dura secetă afectează atât agricultura, cât și viața de zi cu zi a locuitorilor.