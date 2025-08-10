În mijlocul verii toride, locuitorii unei comune din județul Buzău se confruntă cu o situație care le schimbă radical viața de zi cu zi. Accesul la apă curentă a fost limitat de către furnizor, iar robinetele funcționează doar patru zile din șapte. Seceta severă a redus drastic rezervele locale, iar măsura de raționalizare a devenit singura opțiune pentru menținerea alimentării minime. În acest context, comunitatea se vede nevoită să își adapteze obiceiurile, să facă provizii și să caute alternative pentru a-și acoperi nevoile esențiale.

Raționalizarea apei a fost decisă după ce seceta prelungită a redus semnificativ rezervele locale. Compania care administrează rețeaua a stabilit un program strict: de duminică, ora 8 dimineața, până miercuri, la aceeași oră. Astfel, locuitorii primesc apă doar patru zile consecutive, urmate de trei zile fără apă curentă.

„Până acum am avut, de ce să vorbim. Am avut din plin. Acum de câteva zile nu, pentru că nu a mai dat Dumnezeu de sus. Nu mai e, acolo unde chiar trebuia”, povestește o localnică din zonă pentru Antena.

În aceste condiții, oamenii încearcă să își organizeze activitățile în funcție de orele și zilele în care apa este disponibilă. Mulți își fac provizii în butoaie și rezervoare improvizate pentru a trece peste zilele fără apă.

În satele din comuna Beceni, diminețile încep cu drumuri la fântână. Localnicii umplu gălețile și le duc acasă, pentru a uda grădinile, a hrăni animalele sau pentru necesități casnice. Pentru consum, majoritatea merg la magazinele din sat, unde apa îmbuteliată se epuizează rapid.

Nici locuitorii de la bloc nu sunt ocoliți de probleme. Lipsa apei transformă activitățile de bază în provocări: vasele murdare se adună în chiuvete, mașinile de spălat rămân nefolosite, iar păstrarea igienei zilnice devine dificilă.

Cei mai afectați sunt familiile cu copii mici și persoanele în vârstă, care nu pot transporta cantități mari de apă. În unele cazuri, vecinii își împart rezervele pentru a face față împreună situației.

Primarul comunei, Adrian Burlacu, admite că nu există investiții imediate pentru extinderea rețelei și face apel la populație să fie responsabilă.

„Seceta este un factor principal în lipsa apei, iar pe această cale facem apel ca să consumăm cu simț de răspundere apa”, a declarat edilul.

Aproximativ patru mii de persoane depind de actuala infrastructură, care nu mai poate asigura un flux constant pentru întreaga comunitate. În lipsa unor surse suplimentare și a unor lucrări de modernizare, restricțiile ar putea continua pe termen nedeterminat.

Specialiștii avertizează că situația s-ar putea agrava dacă temperaturile ridicate persistă și nu apar precipitații suficiente.