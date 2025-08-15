Clubul spaniol de fotbal FC Valencia a decis să interzică consumul seminţelor de floarea-soarelui pe stadionul Mestalla, potrivit unui comunicat publicat vineri, 15 august. Măsura are ca scop protejarea sănătăţii spectatorilor din tribune, dar şi din apropierea stadionului, explică reprezentanţii clubului.

Aceştia au precizat că aruncarea cojilor pe jos creează probleme de igienă, blocând ţevile şi generând dificultăţi pentru locuitorii din apropierea stadionului în timpul curăţeniei după meciuri.

Interdicţia survine la doi ani după ce clubul a oprit şi comercializarea seminţelor la punctele de vânzare din incinta stadionului. Decizia reflectă eforturile clubului de a menţine un mediu mai curat şi mai sigur pentru fanii săi.

„Aruncarea cojilor de seminţe de floarea soarelui pe jos reprezintă o problemă de sănătate, înfundând ţevile şi provocând tot felul de neplăceri locuitorilor din împrejurimile Mestalla în timpul lucrărilor de igienizare din zilele de după fiecare meci”, a mai transmis clubul.

Fiecare stadion din Spania are regulile sale pentru cei care doresc să vadă un meci de fotbal live. De exemplu, stadionul Santiago Bernabeu, un simbol al istoriei fotbalului și casa clubului Real Madrid din 1947, permite bagaje mici, precum genți de mână sau plicuri, care facilitează trecerea rapidă prin controlul de securitate.

Bagajele mari, precum rucsacuri, genți de voiaj sau trolere, nu sunt permise, iar regulile pot varia în funcție de eveniment. Pentru acestea, există un punct de depozitare în apropiere.

Regulile pentru fotografiere depind de tipul evenimentului. Camerele personale sunt permise pentru uz privat, însă utilizarea blitzului este restricționată. Echipamentele profesionale, obiectivele mari sau trepiedele necesită aprobări speciale, iar dispozitivele de înregistrare video, precum GoPro sau drone, pot fi interzise.

Politica privind alimentele variază în funcție de eveniment. Vizitatorii pot aduce sticle mici de apă (până la 50 cl), fără capac, însă băuturile alcoolice sunt interzise. Concesionarele stadionului oferă o varietate de gustări și mese rapide, inclusiv sandvișuri, hot dog-uri și chipsuri, asigurând astfel că nimeni nu va rămâne flămând.

Fumatul este strict interzis în interiorul stadionului, inclusiv dispozitivele electronice, arată qeepl.com.

FC Barcelona a publicat un set complet de reglementări pentru accesul și comportamentul spectatorilor în incinta stadionului, menite să garanteze siguranța și buna desfășurare a meciurilor. Măsurile vin în conformitate cu legislația spaniolă și se aplică tuturor vizitatorilor, indiferent de vârstă.

Conform noilor reguli, fiecare persoană trebuie să dețină un bilet valid, care va fi verificat la intrare și în interiorul stadionului. Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult responsabil, iar spectatorii care nu respectă indicațiile personalului de securitate sau ale poliției pot fi refuzați la intrare. Reintrarea după părăsirea stadionului nu este permisă.

Clubul interzice introducerea de obiecte periculoase, inclusiv arme, artificii, sticle de sticlă, drone sau substanțe iritante. De asemenea, bannerele și steagurile trebuie să fie realizate din materiale ignifuge și aprobate de club înainte de afișare. Consumul de alcool sau droguri, folosirea instrumentelor zgomotoase și înregistrarea profesională a evenimentului fără autorizație sunt strict interzise.

Spectatorii trebuie să respecte instrucțiunile personalului și să evite accesul în zone neautorizate, inclusiv terenul de joc sau structurile tehnice ale stadionului. De asemenea, FC Barcelona subliniază că orice comportament violent, rasist sau discriminatoriu va fi sancționat imediat prin evacuarea persoanei implicate.