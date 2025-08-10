Atmosfera de la Korakuen Hall din Tokyo s-a transformat, în doar câteva zile, din energie competițională în doliu profund. Două meciuri desfășurate în aceeași gală de box au avut consecințe tragice pentru sportivii implicați. Shigetoshi Kotari și Hiromasa Urakawa, ambii în vârstă de 28 de ani, au suferit leziuni cerebrale grave în urma confruntărilor din ring. Deși au fost supuși de urgență unor intervenții chirurgicale, medicii nu au reușit să le salveze viețile. Comunitatea boxului, atât din Japonia, cât și din întreaga lume, este zguduită de pierderea lor.

Moartea a doi boxeri japonezi, în cadrul aceleiași gale, a zguduit lumea sportului. Evenimentele tragice s-au petrecut la Korakuen Hall din Tokyo, pe 2 august, relatează The Guardian.

Cei doi pugiliști au suferit lovituri care le-au provocat leziuni cerebrale grave. Ambii au fost operați pentru hematom subdural, însă medicii nu au putut să le salveze viețile.

Primul deces a survenit vineri, când Shigetoshi Kotari, în vârstă de 28 de ani, a încetat din viață. La doar o zi distanță, sâmbătă, Hiromasa Urakawa, de aceeași vârstă, a murit și el. Presa japoneză a relatat că ambele lupte au fost intense și solicitante.

Shigetoshi Kotari a intrat în ring împotriva lui Yamato Hata. Meciul s-a întins pe durata a 12 runde și s-a încheiat la egalitate. În timpul confruntării, Kotari a primit lovituri dure la cap. Ulterior, starea sa s-a agravat rapid, iar medicii au intervenit chirurgical.

Hiromasa Urakawa a luptat împotriva lui Yoji Saito, într-un meci încheiat prin knockout. Impactul loviturilor a fost devastator, provocând leziuni severe. La scurt timp după meci, sportivul a fost transportat la spital și supus unei operații.

Ambii boxeri, în vârstă de 28 de ani, au fost operaţi pentru hematom subdural, sau hemoragie intracraniană, potrivit relatărilor.

„Transmitem condoleanţe sincere familiilor, prietenilor şi comunităţii japoneze de box în aceste momente extrem de dificile”, a transmis Organizaţia Mondială de Box, sâmbătă, după decesul lui Urakawa.

Declarația a subliniat șocul și tristețea din rândul oficialilor sportului.

În ceea ce îl privește pe Kotari, WBC a emis un mesaj oficial.

„WBC şi preşedintele său, Mauricio Sulaiman, deplâng profund această pierdere ireparabilă şi le urează familiei şi prietenilor săi putere în acest moment dificil”, se arată în comunicat.

Tragedia din Japonia nu este un caz izolat în sportul de contact. În februarie, boxerul irlandez John Cooney, tot în vârstă de 28 de ani, a murit în urma unei leziuni cerebrale. El fusese oprit în prima sa apărare a titlului celtic. Loviturile încasate atunci i-au provocat complicații ireversibile.

Astfel de incidente readuc în discuție riscurile majore ale boxului profesionist. Chiar și cu echipe medicale pregătite și intervenții rapide, uneori leziunile sunt fatale. Comunitatea sportivă internațională privește cu tristețe pierderea acestor sportivi.