Mihai Leu s-a stins din viață marți seara, pe 1 iulie, la vârsta de 56 de ani. Ceremonia de înmormântare este programată pentru vineri, începând cu ora 12.00.

În acest sens, Consiliul Local Hunedoara a decis, în cadrul unei ședințe extraordinare, ca data de 4 iulie 2025 să fie declarată zi de doliu local pe teritoriul municipiului. S-a luat această hotărâre în semn de respect față de campionul Mihai Leu. Drapelul național va fi coborât în bernă la sediile instituțiilor publice locale.

Iar programul entităților culturale și sportive din municipiu va fi adaptat în conformitate cu solemnitatea momentului. Totodată, prin aceeași hotărâre, autoritățile locale îndeamnă cetățenii, firmele și operatorii economici să adopte o atitudine demnă și sobră pe parcursul zilei de 4 iulie 2025.

Oficialii din județ au ținut să menționeze că, prin performanţele sale, prin perseverenţa sa de campion, prin energia pozitivă pe care o emana şi prin felul său de a fi, Mihai Leu a devenit un simbol al Hunedoarei. Consiliul Local a ținut să amintează că sportivul a iubit acest oraş, oraş care îi datorează mai mult decât i-ar putea oferi vreodată, conform primarului municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului campion la box și raliuri a fost depus miercuri seara în sala de la intrarea Casei de Cultură din Hunedoara, pentru ca toți cei care l-au prețuit să-i poată aduce un ultim omagiu.

Anna Leu, soția fostului campion mondial la box și campion național de raliuri, a vorbit în exclusivitate în cadrul unei emisiuni televizate despre ultimele zile din viața lui Mihai Leu. „Voia să mai doarmă o dată în patul lui și să-și vadă cățelul. Am ajuns noaptea la trei, iar următoarea zi s-a și întâmplat”, a povestit ea.

„Cred că suferea foarte mult, am văzut cum, zi după zi, se stingea treptat. Voia acasă, voia să mai doarmă o dată în patul lui și să-și vadă cățelul. Am ajuns noaptea la trei, iar următoarea zi s-a și întâmplat. Eu știam cât de grav era, încercam să-l protejez și să nu-i spun, dar sunt convinsă că și el era pe deplin conștient de ce se petrecea, pentru că Mihai nu era deloc naiv. Știa exact prin ce trece, dar ne ascundeam suferința unul de celălalt. Știu că mi-a strigat non-stop, voia mereu să fiu lângă el, alături de băiatul nostru, care are 32 de ani. Își dorea să nu mai plecăm, să fim aproape, îi era dor de noi tot timpul, cred că simțea ce urma să se întâmple. Când ne-am întors acasă din București, nu prea mai mânca. I-am spus: dacă nu mănânci, nu putem să plecăm în concediu”, a mai spus Anna Leu.