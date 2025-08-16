Situația a determinat scăderea nivelului apei potabile în rezervorul de înmagazinare, iar compania avertizează că, dacă fenomenul continuă, va fi nevoită să restricționeze sau chiar să sisteze alimentarea pentru anumite perioade de timp.

Monitorizarea situației este permanentă, iar operatorul a adresat un apel către clienții din cele două localități pentru a reduce la minim consumul de apă în alte scopuri decât cele strict necesare, precum băut, igienă personală și igiena locuinței.

Folosirea apei pentru activități agricole sau zootehnice, stropirea spațiilor verzi, umplerea piscinelor ori răcorirea trotuarelor poate afecta întreaga comunitate, ducând la scăderea suplimentară a nivelului din rezervor și, implicit, la oprirea temporară a furnizării.

„Folosirea apei de la rețeaua publică în scop agricol/zootehnic, pentru stropirea spațiilor verzi, umplerea piscinelor sau răcorirea trotuarelor din vecinătatea caselor poate să genereze situații neplăcute pentru întreaga comunitate, deoarece scăderea nivelului apei din rezervorul de înmagazinare ne impune restricționarea furnizării apei potabile și sistarea furnizării, până în momentul în care nivelul apei din rezervor revine la un nivel optim pentru asigurarea distribuției”, a transmis Apa Târnavei Mari Mediaș, conform Sibiu100.

Potrivit companiei, consumul actual depășește capacitatea de lucru a Stației de tratare a apei Șeica Mare, ceea ce face inevitabile măsuri de restricționare în rețea. Distribuția normală va putea fi reluată doar în momentul în care nivelul apei din rezervor revine la un prag optim.

„În contextul în care consumul de apă la nivelul localităților Șeica Mare și Boarta se menține în continuare peste capacitatea de lucru a Stației de tratare a apei Șeica Mare suntem nevoiți să restricționăm și chiar să sistăm pentru anumite perioade de timp furnizarea apei în rețeaua publică”, a completat compania.

Într-o situație dificilă se află și locuitorii din Moșna. Aceștia au fost informați de conducerea Primăriei Moșna despre întreruperea furnizării apei potabile de la ora 20 până la ora 6 pentru umplerea bazinelor. Decizia a fost luată în contextul consumului crescut și secetei.

„Atenție! Întrerupere furnizare apă potabilă, în localitatea Moșna Datorită consumului crescut de apă potabilă, din ultima perioadă și a lipsei precipitațiilor, suntem nevoiți să sistăm furnizarea apei potabile până la umplerea bazinelor. Zilnic în intervalul orar 20:00- 06:00 furnizarea apei potabile va fi întreruptă pentru reumplerea bazinelor. Vă rugăm să consumați apa potabilă doar pentru nevoile casnice! Nu folosiți apa potabilă de la rețea pentru udatul grădinilor, adăpatul animalelor, spălatul mașinilor, udatul peluzelor, etc. Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare”, a anunțat Primăria Moșna pe Facebook.

