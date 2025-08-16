Potrivit Ministerului Mediului, ambrozia este una dintre cele mai invazive plante din România, fiind foarte adaptabilă la diferite condiții de sol și climă. Este prezentă în aproape toate regiunile țării, cu excepția zonelor de dealuri înalte și a munților, și preferă solurile nisipoase, sărace în nutrienți și ușor alcaline.

Această plantă crește spontan pe terenurile neîngrijite sau lăsate pârloagă, de-a lungul căilor ferate și drumurilor, pe malurile râurilor și lacurilor, la marginea pădurilor sau în apropierea dărâmăturilor, dar și în grădini și parcuri neîngrijite.

De asemenea, ambrozia se poate întâlni pe șantiere de construcții, în zonele cu pământ excavat, precum și în culturile de cereale și floarea-soarelui, provocând daune importante recoltelor.

Aceasta produce cantități mari de polen începând de la mijlocul lunii iulie, iar perioada de polenizare se încheie spre sfârșitul lunii septembrie, în funcție de condițiile pedoclimatice. În verile călduroase și secetoase, polenul poate fi transportat pe distanțe foarte mari de vânt.

Expunerea la polenul de ambrozia poate declanșa reacții alergice, cel mai frecvent sub formă de rinoconjunctivită și astm, dar și manifestări cutanate, precum urticarie și angioedem, și în cazuri severe, reacții asemănătoare șocului anafilactic.

Ministerul Mediului a precizat că, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu buruiana ambrozia revine autorităților administrației publice locale.

Acestea trebuie să verifice anual terenurile de pe raza lor administrativ-teritorială, să identifice proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții unde au fost depistate focare de infestare, și să îi someze în timp util, pentru ca lucrările de combatere să fie efectuate până la 30 iunie a fiecărui an. Verificarea și identificarea terenurilor cu specii de Ambrosia trebuie să înceapă primăvara, după răsărirea acestei plante.

Conform art. 1 alin. (1)–(3) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, distrugerea acestei plante revine tuturor proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și bazinelor piscicole, precum și beneficiarilor lucrărilor de construcții unde au fost depistate focare de infestare.

După efectuarea lucrărilor de combatere, aceștia sunt obligați să informeze în scris autoritatea administrației publice locale pe raza căreia se află terenul, pentru a permite verificarea aplicării măsurilor de distrugere a buruienii, mai precizează Ministerul Mediului.

Buruiana ambrozia trebuie eliminată în intervalul cuprins între răsărirea plantei și apariția primelor inflorescențe, adică până la data de 30 iunie a fiecărui an. Dacă focarele de infestare reapar, se recomandă reluarea lucrărilor de combatere pe tot parcursul anului, pentru a preveni înflorirea plantei.

Conform art. 5 din Legea nr. 62/2018 și art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, verificarea respectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia și aplicarea sancțiunilor se realizează de o Comisie mixtă înființată prin ordin al Prefectului. Autoritățile administrației publice locale trebuie să informeze Comisia mixtă, la timp, despre proprietarii sau deținătorii de terenuri care nu au luat măsurile necesare.

În prealabil, aceste autorități vor transmite o somație către proprietari, deținători de terenuri, administratori de drumuri publice, căi ferate, cursuri de apă, lacuri, sisteme de irigații și bazine piscicole, precum și către beneficiarii lucrărilor de construcții, pentru a-i informa despre obligațiile legale și sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare.

Comisia constituită prin ordin al Prefectului efectuează două controale pe teren. Primul control are loc între 1 și 15 iulie în fiecare an, iar proprietarii care nu au aplicat măsuri de combatere a ambroziei primesc sancțiunea „Avertisment”.

Al doilea control se desfășoară între 16 și 31 iulie și vizează proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții care nu au realizat lucrările de combatere nici după primirea avertismentului. În această situație, persoanele fizice sunt amendate cu sume între 750 și 5.000 de lei, iar persoanele juridice cu amenzi între 5.000 și 20.000 de lei.

Comunicatul integral poate fi citit aici.