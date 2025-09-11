Polițiștii locali au găsit peste 500 de terenuri pline de ambrozie în Sectorul 4. Primăria a trimis mai mult de 700 de notificări proprietarilor. Primarul Daniel Băluță spune că legea nu le permite polițiștilor locali să dea amenzi imediat, ci mai întâi trebuie trimise notificări și făcute verificări

„Deși legea e restrictivă și, înainte de a da amenzi pentru neconformare, ne obligă să urmăm mai multe etape, nu dăm niciun pas înapoi! Legal, suntem obligați să facem noi verificări în teren, la fiecare proprietate în parte. Am început acest proces intermediar și dăm deja avertismente celor care au ignorat înștiințările. 382 de proprietari au confirmat primirea înștiințărilor, iar 47 dintre ei au dovedit că au distrus ambrozia. Ulterior, intră în discuție carnetul de amenzi. Pe care nu vom ezita să le aplicăm, la valorile maxime, celor care nu înțeleg cât rău poate face nepăsarea lor”, a transmis primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Până acum, Poliția Locală a trimis 701 notificări. Din acestea, 382 de proprietari au confirmat că le-au primit, iar 47 au demonstrat că au curățat ambrozia.

Potrivit Legii nr. 62/2018, au obligații: proprietarii sau cei care folosesc terenuri, administratorii de drumuri, căi ferate, râuri, lacuri, sisteme de irigații, bazine piscicole, cei care fac lucrări de construcții.

Ce trebuie făcut? Să curețe ambrozia și să nu o lase să se răspândească. Lucrările (cosit, smuls, erbicidat etc.) trebuie făcute în fiecare an, între răsărirea plantei și cel târziu 30 iunie. Obligația rămâne până la finalul sezonului de vegetație. În zonele protejate, se respectă planul de management al ariei naturale.

Cine informează populația? Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii fac anual campanii de informare și stabilesc măsuri pentru a limita și distruge ambrozia.

Sancțiuni: Dacă nu respecți legea → întâi primești avertisment. Dacă ignori avertismentul → amendă: între 750 – 5.000 lei pentru persoane fizice, între 5.000 – 20.000 lei pentru firme/instituții. Guvernul poate modifica limitele amenzilor.

Cine controlează? O comisie mixtă (formată din specialiști de la agricultură, mediu, sănătate publică și autoritatea locală), numită de prefect. Ministerul Agriculturii, Mediului și Sănătății stabilesc normele de aplicare în maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare.

Din nefericire, sezonul ambroziei nu s-a încheiat încă. El începe în primăvară și poate dura până în luna octombrie/noiembrie, în funcție de vreme. Lunile de vârf pentru această plantă sunt august și septembrie, ceea ce înseamnă că elevii români vor începe noul an școlar cu nasul înfundat și cu dureri de cap din cauza ambroziei.

Majoritatea oamenilor care au alergie la ambrozie au vârsta cuprinsă între 20 de ani și 50 de ani. Din nefericire, această plantă sporește numărul bolnavilor de astm din România. Simptomele specifice alergiei la polenul de ambrozie sunt:

rinită alergică cu strănut, congestie nazală, mâncărime nazală, rinoree (nasul curge cu secreții apoase);

conjunctivită alergică: inflamarea și înroșirea ochilor;

mâncărimi la nivelul urechilor și în cerul gurii;

pierderea mirosului;

dureri de cap;

oboseală cronică;

somnolență;

criză de tuse similară cu cea specifică astmului;

Atenție! Dacă vă confruntați cu aceste probleme trebuie să mergeți de urgență la medicul alergolog. Diagnosticul se poate confirma pe baza unui test cutanat.