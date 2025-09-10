Loredana Mihăilă spune că, în 2026, PFA-urile rămân mai avantajoase decât SRL-urile după schimbările fiscale
De la 1 ianuarie 2026, odată cu reducerea plafonului pentru microîntreprinderi, multe firme de servicii intelectuale vor trece la impozit pe profit. Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, Loredana Mihăilă arată că PFA-urile cu angajați rămân mai puțin împovărate fiscal decât SRL-urile, diferența netă fiind de aproape 20.000 de lei pe an.
Microîntreprinderile cu profit din know-how, vizate de noile reguli fiscale
Loredana Mihăilă a publicat o analiză privind impactul asupra activităților de prestări servicii unde profitabilitatea depinde de aport intelectual (know-how, drept de liberă practică).
Modelul analizat:
- Venituri totale: 600.000 lei
- Cheltuieli: 300.000 lei
- Profit brut: 300.000 lei
- Distribuire dividende: inclusiv în 2025 și 2026
- Marjă de profit: ~50%
Regimul de impozitare pe venitul microîntreprinderilor (până la 500.000 euro) s-a dovedit avantajos pentru firme din IT, servicii medicale, consultanță sau alte domenii bazate pe know-how. De la 1 ianuarie 2026 însă, multe dintre aceste firme vor depăși noul plafon și vor trece automat la impozit pe profit.
În 2026 povara fiscală pentru PFA cu angajați urcă la peste 26%
În 2026, odată cu majorarea plafonului pentru contribuția de sănătate (CASS) la 72 de salarii (față de 60 în 2025), povara fiscală pentru PFA crește:
- +4.374 lei/an în sarcina fiscală totală;
- creștere de la 24,58% la 26,04% din profitul brut;
- venitul net scade cu 364,5 lei/lună (de la 18.855 lei la 18.490,5 lei).
SRL-urile trec de la micro la impozit pe profit în 2026
Pentru SRL-uri, schimbarea este mai dură. În 2025, un SRL cu aceleași venituri plătește impozit de 3% ca microîntreprindere. Din 2026 însă, schema se schimbă radical:
- impozit pe profit 16% + impozit pe dividende 16%;
- povara fiscală totală urcă de la 18,64% la 32,68%;
- taxele cresc cu +42.120 lei;
- venitul net scade cu 3.510 lei/lună (de la 20.340 lei la 16.830 lei).
În termeni anuali, PFA-ul devine mai avantajos decât SRL-ul:
diferență netă în favoarea PFA: +19.926 lei/an (≈1.660,5 lei/lună).
Analiza arată că, deși ambele forme de organizare suportă o creștere a poverii fiscale în 2026, efectul este mai sever pentru SRL-uri. Pentru profesiile bazate pe aport intelectual sau pe drept de practică, tranziția la impozit pe profit face ca regimul PFA să fie mai eficient fiscal, chiar și în condițiile noului plafon CASS.
Postarea completă de pe Facebook
„De la micro la profit: cât te costă în 2026
Pe 26 august 2025, când părea că „Pachetul 2” este așezat, am făcut un calcul comparativ pentru o activitate de prestări de servicii în care profitabilitatea este generată de aport intelectual (know‑how) sau de un drept de liberă practică, cu o marjă de profit de ~50%.
Acesta este modelul de business pentru care regimul de impozitare pe venitul microîntreprinderilor (plafon până la 500.000 euro) s‑a potrivit cel mai bine. Însă, de la 1 ianuarie 2026, multe firme nu îl vor mai putea aplica din cauza reducerii drastice a plafonului.
Cum Pachetul 2 era în dezbatere, am inclus la scenariul pentru PFA și noul plafon CASS: 72 de salarii în 2026, față de plafonul de 60 care rămâne istorie în 2025.
Dacă aveți un SRL în IT, servicii medicale, consultanță sau domenii similare și în 2025 veniturile au depășit 100.000 euro, veți vedea că, procentual, cotele de impozitare cumulate cresc la ambele forme de organizare, însă rămân mai scăzute pentru PFA.
Concluzie:
PFA cu angajați: în 2026 plătești cu +4.374 lei mai mult față de 2025. Povara efectivă urcă de la 24,58% la 26,04% din profitul brut (+1,46 p.p.). Venitul net scade cu 364,5 lei/lună (de la 18.855 la 18.490,5 lei).
SRL: trecerea de la micro (3%) în 2025 la impozit pe profit (16%) + dividende 16% în 2026 ridică totalul taxelor cu +42.120 lei. Povara efectivă urcă de la 18,64% la 32,68% (+14,04 p.p.). Venitul net scade cu 3.510 lei/lună (de la 20.340 la 16.830 lei).
Comparativ 2026: PFA devine mai avantajos decât SRL cu aprox. +19.926 lei/an net (≈ +1.660,5 lei/lună).
Ipoteze de calcul (din tabel): încasări 600.000 lei, cheltuieli 300.000 lei, profit brut 300.000 lei; distribuire de dividende în 2025 și 2026.”, a explicat Loredana Mihăilă pe Facebook.