De la 1 ianuarie 2026, odată cu reducerea plafonului pentru microîntreprinderi, multe firme de servicii intelectuale vor trece la impozit pe profit. Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, Loredana Mihăilă arată că PFA-urile cu angajați rămân mai puțin împovărate fiscal decât SRL-urile, diferența netă fiind de aproape 20.000 de lei pe an.

Loredana Mihăilă a publicat o analiză privind impactul asupra activităților de prestări servicii unde profitabilitatea depinde de aport intelectual (know-how, drept de liberă practică).

Modelul analizat:

Venituri totale: 600.000 lei

Cheltuieli: 300.000 lei

Profit brut: 300.000 lei

Distribuire dividende: inclusiv în 2025 și 2026

Marjă de profit: ~50%

Regimul de impozitare pe venitul microîntreprinderilor (până la 500.000 euro) s-a dovedit avantajos pentru firme din IT, servicii medicale, consultanță sau alte domenii bazate pe know-how. De la 1 ianuarie 2026 însă, multe dintre aceste firme vor depăși noul plafon și vor trece automat la impozit pe profit.

În 2026, odată cu majorarea plafonului pentru contribuția de sănătate (CASS) la 72 de salarii (față de 60 în 2025), povara fiscală pentru PFA crește:

+4.374 lei/an în sarcina fiscală totală;

creștere de la 24,58% la 26,04% din profitul brut;

venitul net scade cu 364,5 lei/lună (de la 18.855 lei la 18.490,5 lei).

Pentru SRL-uri, schimbarea este mai dură. În 2025, un SRL cu aceleași venituri plătește impozit de 3% ca microîntreprindere. Din 2026 însă, schema se schimbă radical:

impozit pe profit 16% + impozit pe dividende 16%;

povara fiscală totală urcă de la 18,64% la 32,68%;

taxele cresc cu +42.120 lei;

venitul net scade cu 3.510 lei/lună (de la 20.340 lei la 16.830 lei).

În termeni anuali, PFA-ul devine mai avantajos decât SRL-ul:

diferență netă în favoarea PFA: +19.926 lei/an (≈1.660,5 lei/lună).

Analiza arată că, deși ambele forme de organizare suportă o creștere a poverii fiscale în 2026, efectul este mai sever pentru SRL-uri. Pentru profesiile bazate pe aport intelectual sau pe drept de practică, tranziția la impozit pe profit face ca regimul PFA să fie mai eficient fiscal, chiar și în condițiile noului plafon CASS.