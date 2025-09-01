Guvernul Bolojan plănuia să renunțe la impozitul de 1% pe cifra de afaceri a companiilor cu venituri de peste 50 milioane de euro (IMCA), însă, până la urmă, măsura va fi păstrată. Adrian Negrescu se simte ca-n operele lui Ion Luca Caragiale: se reformează, dar nu se schimbă nimic.

În ceea ce privește datele concrete financiare, din păcate, în loc să scadă cheltuielile statului, acestea cresc, avertizează el. Cresc cu 11,1% la 447 de miliarde după primele șapte luni. Numai cu salariile am ajuns să plătim aproape 100 de miliarde de lei, cu 7,9% mai multe decât anul trecut. Deci, situația este mai gravă decât anul trecut, spune el.

„Să se reformeze, primesc, dar să nu se schimbe nimic. Dincolo de discursurile politicienilor, realitatea arată că ne-am ales doar cu creșteri de taxe. Iar situația financiar-bugetară e chiar mai proastă decât cea de anul trecut. Fără reforme, ajungem la mâna FMI. Așa cum estimam. Pare că, într-adevăr, ne-am împotmolit în pseudoreformele pe care ni le doream… S-a ajuns, într-adevăr, la niște situații desprinse parcă din Caragiale: să se reformeze, dar să nu se schimbe nimic, cel puțin în administrația locală. În ceea ce privește datele concrete financiare, din păcate, în loc să scadă cheltuielile statului, acestea cresc. Atenție! Cresc cu 11,1% la 447 de miliarde după primele șapte luni. Numai cu salariile am ajuns să plătim aproape 100 de miliarde de lei, cu 7,9% mai multe decât anul trecut. Deci, situația este mai gravă decât anul trecut inclusiv din perspectiva deficitului bugetar care este mai mare cu 5 miliarde. Suntem la 4,04. Deci, situația este mult mai proastă și noi, în loc să luăm măsuri pentru a o îndrepta, continuăm să gândim în cheie electorală, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un gest iresponsabil care ne va duce, așa cum estimam de foarte multă vreme, probabil în brațele FMI”, a spus Adrian Negrescu în cadrul unei intervenții TV la B1TV.

Potrivit analistului financiar, impozitul pe 1% din cifra de afaceri a dus la scăderea investițiilor străine cu 30% numai în anul 2025 și a pus sub semnul întrebării toate proiectele de business, de construcții, de fabrici, de uzine, de lanțuri de afaceri, de generare de locuri de muncă.

Ba mai mult, în anul 2025, acest impozit nu a adus bani la bugetul statului. Încasările au fost de 1 miliard de lei, în condițiile în care Executivul estima de cinci ori mai mult.

În primul rând, este o problemă de imagine, spune Negrescu, căci statul român are de câștigat pe fondul retragerii semnificative a investitorilor din România. Indiferent dacă făceau sau nu profit în țara noastră, marile companii, cele care fac afaceri de peste 50 de milioane de euro, erau nevoite să plătească 1% din cifra de afaceri statului român, a reamintit el.

Altfel spus, chiar dacă se aflau pe pierdere, trebuiau să plătească statului ceea ce din punct de vedere fiscal e un impozit cum nu găsești nicăieri, în nicio țară, decât în România.

Potrivit spuselor sale, acest impozit se aplică mai mult companiilor românești pentru că marile companii internaționale reușeau să își transfere din cifra de afaceri prin împrumuturi intra-grup, prin tot felul de artificii fiscale, reușeau să își reducă practic cifra de afaceri din România în așa fel încât să plătească mai puțin.

Principalii vizați erau antreprenorii români, marile companii românești care angajează undeva la 1 milion de oameni în România și care erau nevoite să plătească o taxă statului român, indiferent dacă făceau sau nu profit în țara noastră, a reamintit analistul financiar.