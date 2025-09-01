Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) avertizează asupra consecinţelor măsurii fiscale introduse recent. Potrivit organizaţiei, impozitul pe cifra de afaceri afectează în mod disproporţionat companiile româneşti mari, limitându-le dezvoltarea şi investiţiile.

Reprezentanţii AOAR subliniază că impactul se resimte nu doar la nivelul firmelor, ci şi în rândul consumatorilor şi angajaţilor.

Măsura fiscală vizează în special companiile cu venituri de peste 50 milioane de euro. AOAR susţine că aceste firme, care respectă de ani de zile toate obligaţiile fiscale, sunt cele mai afectate. Impactul se resimte atât în activitatea curentă, cât şi în planurile de dezvoltare.

„Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) atrage atenţia membrilor Coaliţiei de Guvernare că cele mai afectate de impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) sunt sutele de firme româneşti cu venituri de peste 50 milioane euro a căror activitate şi dezvoltare este frânată prin această măsură. Vorbim de firme care plătesc de ani de zile toate taxele în România, fie că vorbim de impozit pe profit sau contribuţii sociale aferente salariilor”, au transmis, luni, într-un comunicat de presă, reprezentanţii AOAR.

Potrivit organizaţiei, un exemplu relevant îl constituie lanţul de distribuţie: un produs vândut de o fabrică românească către un distribuitor care îl revinde unui retailer ajunge să fie taxat de trei ori. Această dublă sau triplă taxare pune presiune suplimentară pe companii şi afectează competitivitatea pe termen lung.

Reprezentanţii AOAR explică faptul că impozitul pe cifra de afaceri nu diferenţiază situaţiile tranzacţiilor între părţi afiliate. Astfel, o companie poate ajunge să plătească taxa de două ori pentru aceleaşi produse, ceea ce creşte costurile operaţionale fără a reflecta rezultatele reale ale afacerii.

În acest context, organizaţia atrage atenţia că sutele de firme româneşti mari, responsabile pentru mii de locuri de muncă, sunt direct afectate. Această situaţie poate limita semnificativ dezvoltarea investiţiilor interne şi accesul la pieţele europene.

Efectele fiscale nu se limitează doar la companii. AOAR avertizează că, în final, cei mai afectaţi ajung să fie consumatorii şi angajaţii români. Costurile suplimentare generate de impozitul pe cifra de afaceri pot fi transferate asupra preţurilor produselor şi serviciilor.

În plus, presiunea fiscală poate determina firmele să limiteze investiţiile sau să amâne angajările noi. Aceasta conduce la un mediu economic mai puţin competitiv şi la o reducere a ritmului de creştere a salariilor. Reprezentanţii AOAR menţionează că situaţia este cu atât mai gravă cu cât taxa nu reflectă rezultatele reale ale afacerii, ci doar cifra totală a tranzacţiilor.

Specialiştii susţin că această abordare fiscală poate afecta în mod disproporţionat companiile româneşti faţă de multinaţionale, deoarece acestea din urmă pot gestiona mai uşor presiunile fiscale datorită structurii internaţionale a veniturilor.

Impactul asupra angajaţilor se poate manifesta prin reducerea bonusurilor, limitarea creşterilor salariale sau printr-o presiune mai mare asupra condiţiilor de muncă. În acest fel, măsura fiscală devine relevantă nu doar pentru managementul companiilor, ci şi pentru întreaga economie locală.

„Situaţia este cu atât mai gravă cu cât, de exemplu, un produs vândut de către o fabrică din România unui distribuitor care îl vinde la rândul sau unui lanţ de magazine ajunge să fie subiect al IMCA de trei ori. IMCA nu ţine cont nici măcar de situaţia tranzacţiilor între părţi afiliate unde de exemplu un distribuitor vinde produse către o reţea de retail afiliată, grupul de firme ajungând să plătească taxa de două ori”, se mai arată în comunicat.

Oamenii de afaceri susţin că impozitul pe cifra de afaceri a descurajat deja investiţiile în economia românească. Calculul bazat pe cifra totală a tranzacţiilor nu are legătură directă cu profitabilitatea companiilor, ceea ce reduce atractivitatea mediului de afaceri autohton.

Reprezentanţii Asociaţiei Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România (ACDBR) au confirmat că taxarea afectează în special firmele româneşti cu cifră de afaceri mare, nu multinaţionalele. Organizaţia a calificat măsura drept artificială, nejustă şi neconcurenţială, subliniind impactul negativ asupra bugetelor firmelor locale.

Această perspectivă este susţinută de mai mulţi experţi economici, care arată că impozitul pe cifra de afaceri poate conduce la scăderea competitivităţii în plan european. În lipsa unor corecţii legislative, firmele româneşti riscă să fie dezavantajate în raport cu competitorii străini.

AOAR face apel la autorităţi să ia în considerare aceste efecte atunci când elaborează politici fiscale. Organizaţia avertizează că menţinerea acestei taxe în forma actuală poate avea consecinţe pe termen lung asupra investiţiilor şi locurilor de muncă.

Liderii politici au confirmat că impozitul pe cifra de afaceri pentru multinaţionale, taxarea averilor mari şi majorarea impozitului pe criptomonede sunt propuneri acceptate în coaliţie. Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a anunţat, luni, după şedinţa conducerii partidului, că aceste măsuri vor fi aplicate în perioada următoare.

Măsurile fiscale propuse urmăresc creşterea veniturilor la bugetul de stat, însă mediul de afaceri avertizează asupra efectelor negative asupra firmelor româneşti. Specialiştii în fiscalitate subliniază că, fără ajustări, impactul impozitului pe cifra de afaceri va continua să afecteze dezvoltarea economică internă.

Autorităţile urmează să dezbată în coaliţie modalităţile de aplicare, însă firmele locale rămân sceptice cu privire la corectitudinea şi eficienţa acestor taxe. AOAR şi alte organizaţii de profil continuă să monitorizeze situaţia şi să transmită recomandări oficialilor guvernamentali.