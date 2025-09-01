Avocatul Neacșu susține că măsurile propuse de Guvern sunt „cinice și lipsite de umanitate”. El invocă art. 1 alin. 3 din Constituție, care definește România ca stat social, și art. 50, care garantează protecție persoanelor cu handicap.

Potrivit lui, eliminarea scutirilor fiscale pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, pentru militarii răniți în teatre de operații și pentru urmașii acestora în caz de deces contravine acestor principii fundamentale.

„Potrivit art. 1 alin 3 din Constituție România este un stat social, iar potrivit art. 50 „persoanele cu handicap se bucură de protecție socială”. Cat timp atenția tuturor a fost deturnata artificial către pensiile magistraților, Guvernul a pregătit, pe lângă nesfârșite creșteri de taxe in primul rand pentru cei mai vulnerabili, și măsuri care frizează cinismul și lipsa de umanitate. Dacă eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri pentru marile companii (IMCA) e justificată, chiar în nota de fundamentare oficială, nu pe considerente economice sau bugetare ci pe un simplu lobby (citiți trafic de influența mascat) al acestora, nu există nici un fel de justificare pentru eliminarea scutirii de impozit pe clădiri și mijloace de transport (un singur auto, de regula transformat special) al persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Pe lângă aceștia nu mai sunt scutiți de impozit nici militarii români răniți in teatrele de operații, sau urmașii acestora în caz de deces. De asemenea, primăriile nu mai pot hotărî ca până acum, pe plan local, scutirea de impozit pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social”, spune avocatul Adrian Toni Neacșu într-o postare pe Facebook.

Pe de altă parte, informațiile pe surse din coaliția de guvernare indică o altă realitate. Potrivit acestora, Guvernul ar fi decis să mențină scutirea de impozit pe proprietate pentru veteranii de război, persoanele persecutate politic și victimele Holocaustului. Pe de altă parte, persoanele cu handicap grav nu vor beneficia de scutiri, urmând să plătească impozit pe proprietate.

De asemenea, aceleași categorii ar urma să plătească în continuare CASS, ceea ce reprezintă o modificare față de regimul anterior.

Noul pachet fiscal aduce modificări importante și creează neliniște în rândul persoanelor vulnerabile. În timp ce avocatul Neacșu avertizează că și veteranii răniți sau persoanele cu handicap grav pierd protecțiile fiscale, sursele guvernamentale dau asigurări că anumite categorii – veteranii de război și victimele regimurilor represive – vor fi menținute în rândul celor scutiți.

Dincolo de problema scutirilor, coaliția a convenit și să reintroducă impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro. Oficial, măsura urmărește creșterea veniturilor la buget într-un context de deficit excesiv.