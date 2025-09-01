Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 au explicat că pâinea și produsele făinoase nu sunt potrivite pentru porumbei. Acestea le pot provoca afecțiuni digestive și îi fac dependenți de oameni.

Păsările se descurcă mai bine dacă își găsesc hrana singure, în natură, unde dieta lor este echilibrată și adaptată nevoilor biologice.

„Nu mai hrăniți porumbeii! Sunt simpatici, dar NU au nevoie de mâncare de la noi, aruncată pe trotuar! Din mai multe motive: Le face rău! Pâinea, pufuleții și alte făinoase sunt nocive pentru aceste #păsări, le îmbolnăvesc. În plus, le face dependente de om. Mai bine le e să-și găsească hrană singure, din natură; Murdăresc și chiar distrug locurile de unde primesc mâncare. Zona devine focar de infecție, sunt mirosuri, iar resturile aruncate atrag șobolanii”, spun reprezentanții primăriei Sectorului 6 într-o postare pe Facebook.

Un exemplu concret este cel din cartierul Crângași, unde trotuarul din fața unei cofetării a devenit un loc de hrănire zilnică pentru porumbei. Zona este murdărită constant, mirosurile sunt greu de suportat, iar resturile alimentare atrag șobolanii.

Echipele de salubrizare intervin zilnic, însă munca este dificilă. Pentru doar 10 metri pătrați acoperiți de găinaț și firimituri lipicioase, sunt necesare două ore de muncă, 700 de litri de apă și 15 litri de detergent.

Autoritățile descriu situația drept „o muncă de Sisif”, pentru că a doua zi trotuarele sunt din nou murdare. În aceste condiții, reprezentanții Primăriei fac apel la cetățeni să renunțe la obiceiul de a hrăni păsările în spațiul public.

Sectorul 6 are numeroase spații verzi care asigură hrană naturală pentru porumbei și alte păsări urbane. Astfel, aceștia nu au nevoie de mâncarea aruncată pe străzi.

„În Cartierul Crângași, trotuarul din fața unei cofetării arată, aproape zilnic, ca o cantină publică pentru porumbei. Echipele de la Salubrizare Sector 6 curăță zilnic găinațul și firimiturile lipicioase, dar nu e deloc simplu! Ca să vă faceți o idee: pentru doar 10 metri pătrați murdăriți de #porumbei, echipele noastre muncesc două ore și consumă 700 de litri de apă și 15 litri de detergent. Iar a doua zi e la loc – muncă de Sisif! Dacă sunteți iubitori de porumbei, lăsați-i independenți! Natura le oferă tot ce au nevoie pentru a supraviețui. Iar #Sectorul6 e, slavă Domnului, cel mai bogat în spații verzi”, se mai arată în postare.

Pentru a descuraja acest comportament, Primăria Sectorului 6 reamintește că aruncarea de resturi și deșeuri pe domeniul public se sancționează cu amenzi între 200 și 5.000 de lei.

Prin această campanie, autoritățile încearcă să responsabilizeze locuitorii și să reducă fenomenul care afectează atât sănătatea publică, cât și aspectul urban.