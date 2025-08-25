Aceste vehicule vor fi ridicate! Primăria Sectorului 2 a transmis, într-un comunicat, că în temeiul prevederilor:

Art.7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 101/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

„Proiect de hotărâre privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situații de urgență pe raza administrativă a Sectorului 2. Problema identificată constă în faptul că la nivelul Sectorului 2 s-au constatat blocaje în desfăşurarea lucrărilor de utilitate publică, întârzieri semnificative in executarea acțiunilor de salubrizare din cauza prezenței necontrolate a unor vehicule parcate neregulamentar, staționate în zone critice sau abandonate pe termen lung. Totodată, în situații de urgență, precum avarii la rețele edilitare, accidente rutiere, incendii sau alte dezastre, accesul echipelor de intervenție este îngreunat sau chiar imposibil, punând în pericol siguranța cetățenilor și bunurile acestora. Soluția propusă constă în adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local, întrucât Sectorul 2 nu dispune în prezent de un instrument administrativ propriu care să permită gestionarea acestor situații. Impactul scontat al proiectului vizează îmbunătățirea capacității administrative și a operatorilor publici pentru intervenții concrete și rapide în vederea eliberării domeniului public afectat. Documentația aferentă proiectului de hotărâre privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situații de urgență pe raza administrativă a Sectorului 2, include anexele, referatul de aprobare, raportul de specialitate comun”.

Documentația poate fi consultată:

Pe site-ul Primăriei Sectorului 2 – www.ps2.ro, la secțiunea «Consiliul Local», subsecțiunea «Informare și consultare publică»;

La sediul Primăriei Sectorului 2 din București, str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2;

Proiectul de hotărâre poate fi descărcat de pe site-ul www.ps2.ro, la secțiunea «Consiliul Local», subsecțiunea «Informare și consultare publică».

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparență decizională se pot transmite până la data de 02.09.2025:

Prin e-mail: dezbateri.publice@ps2.ro;

Prin poștă: la adresa str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2;

La sediul Primăriei Sectorului 2, Serviciul Registratură – Relații cu Publicul, str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, în următoarele intervale orare: Luni, Marți și Miercuri: 08:30–16:30 Joi: 08:30–18:30 Vineri: 08:30–14:00



Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situații de urgență pe raza administrativă a Sectorului 2″.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe site-ul instituției, www.ps2.ro, la secțiunea «Consiliul Local», subsecțiunea «Informare și consultare publică».

Orice recomandare formulată în scris, care nu este preluată, va fi justificată tot în scris.

De asemenea, persoanele interesate pot solicita organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectului de act normativ, dacă o cerere în acest sens este transmisă în scris de către o asociație legal constituită sau de o altă autoritate ori instituție publică, până la data de 02.09.2025.

Primăria Sectorului 2 a mai precizat că pentru informații suplimentare cetățenii se pot adresa la următoarele date de contact: telefon 0212096000, int. 472/155, e-mail dezbateri.publice@ps2.ro, persoană de contact: Duinea Corina Iosefina.