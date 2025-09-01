Anamaria Gavrilă avertizează că Pachetul 2 de măsuri fiscale este un set de„ măsuri fără viziune, care lovește românii și nu aduce soluții reale.” În opinia ei, coaliția de guvernare dovedește că nu are viziune prin cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale, ce „lovește direct în românii care muncesc.”

Conform ei, acum, sunt necesare soluții sustenabile deoarece măsurile fiscale din Pachetul 2 riscă să împovăreze suplimentar românii și economia, fără să genereze valoare pentru societate și fără să creeze o creștere sănătoasă a veniturilor la bugetul de stat.

„Este greu să înțelegem cum aceste măsuri îmbunătățesc viața românilor. Sunt doar tăieri și creșteri de impozite aplicate haotic, fără un plan și fără o viziune. Alte țări au deficit bugetar, dar oamenii nu suferă și nu sunt determinați să iasă în stradă. La noi, Guvernul nu ne explică nici cum s-a ajuns aici, nici cum vom evita pe viitor repetarea acestei situații. Fără transparență și fără direcție, aceste reforme nu pot fi considerate o soluție pentru România”, a scris ea, luni, pe contul său de Facebook.

Partidul Oamenilor Tineri (POT) propune măsuri fiscale clare și urgente, menite să ofere sprijin direct românilor, dar și stabilitate bugetară, cum ar fi:

zero TVA pentru produsele alimentare de bază (pâine, lapte, ouă, carne și legumele românești);

plafonarea cumulului impozitelor și taxelor pe venit la maximum 30%;

impozit de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor;

stoparea creșterilor abuzive la impozitul pe proprietate, care de anul viitor va crește până la 70% în plus față de nivelul actual.

„România are nevoie de o adevărată schimbare, nu de experimente fiscale fără orizont. Reformele trebuie făcute cu viziune, cu grijă pentru cetățeni și cu responsabilitate pentru viitor”, a reamintit ea.

Duminică, coaliția de guvernare nu a ajuns la un acord asupra noilor măsuri fiscale și administrative, care includ concedieri, responsabilitatea primarilor și asumarea răspunderii de către Guvern. După aproape cinci ore de discuții, PSD, PNL, UDMR și USR au decis să amâne decizia. Premierul Bolojan ar putea merge luni, 1 septembrie, în Parlament pentru a-și asuma răspunderea doar pentru cinci din cele șase proiecte, în timp ce reforma administrației locale va fi analizată mai mult.

Premierul Bolojan vrea să reducă cu 40% posturile din administrația locală, adică aproximativ 70.000 locuri de muncă. PSD și UDMR cer să se reducă doar 25%. Ministerul Dezvoltării a revizuit proiectul și estimează că în total vor fi tăiate circa 40.000 de posturi: 30.000 în organigrame, 6.000 în cabinete și 4.000 în Poliția Locală. Reducerile vor fi făcute în funcție de numărul de locuitori, nu al recensământului. În plus, amenzile neplătite vor crește cu 30% la fiecare trei luni.